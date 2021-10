FC Nantes : les raisons d'une sérénité défensive retrouvée

Les Canaris continuent de bouder les clean-sheets. Surtout à l'extérieur où ils sont systématiquement allés chercher le ballon dans leurs filets, cette saison. Une donnée qui vient masquer les nets progrès réalisés par les joueurs d'Antoine Kombouaré depuis le mois d'août. Plus serein, capable de faire le dos rond dans les moments difficiles, le FC Nantes peut actuellement se targuer d'être sur le podium des meilleures défenses de Ligue 1 avec "seulement" 12 buts encaissés. "Ce que l’on fait est bien, encourageant, admet le technicien Kanak. Mais ça demande encore des confirmations." Dès ce dimanche après-midi, contre Montpellier, "une équipe imprévisible", prévient Castelletto.

Six buts encaissés de moins que la saison passée

Si les Jaunes devront composer sans Sébastien Corchia et Fabio, tous deux suspendus, ils pourront néanmoins s'appuyer sur la fiabilité de Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto, une nouvelle fois attendus en charnière centrale. Paire quasiment inamovible depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré sur les bords de l'Erdre, la solidité du duo permet aujourd'hui au FC Nantes de n'encaisser qu'à peine plus d'un but par match, en moyenne. "Nico est un joueur qui aime les duels, apprécie son partenaire. Girotto et moi avons un peu le même profil même si on est un peu plus dans la récupération. C’est ce qui fait notre complémentarité."

Les attaquants nous aident vraiment. Personne ne rechigne à faire les efforts et on est plus serein.

Cette stabilité permet aujourd'hui au FC Nantes de retrouver une certaine solidité défensive et de compter six buts encaissés de moins que l'an dernier, au même stade de la saison. "C'est vrai qu’aujourd’hui, défendre c’est le travail de tout un groupe, de toute une équipe", souffle l'ex-entraîneur du TéFéCé et Guingamp. Parfois irréguliers dans les replis et les tâches défensives, les attaquants ont fait évoluer leur manière de jouer sous les ordres de Kombouaré. "Franchement, ils font un super boulot, salue le numéro 21 des Jaune et Vert. C'est une histoire de communication, ils sont les premiers défenseurs et ils nous aident vraiment. Personne ne rechigne à faire les efforts et on est plus serein. Même si quelqu'un fait une erreur, on sait qu'il y a toujours un partenaire à côté pour la rattraper et c'est vraiment appréciable."

Un pressing efficace et des récupérations hautes

Tout est question de confiance. Et de débauche d'énergie. Depuis l'incorporation de Pedro Chirivella dans le cœur du jeu des Canaris, le pressing réalisé par la bande à Lafont a changé du tout au tout. Plus agressif, mieux coordonné et régulier du début à la fin, rares sont les fois où le porteur de balle adverse n'a pas été harcelé par un Jaune. "À la perte du ballon, tout le monde est concerné par le repli et les tâches défensives, constate le technicien de 57 ans. Il y a un gros travail pour coordonner ce pressing. Et quand on le met en place en match et qu’il y a des résultats, cela valide les demandes du staff."

Ce travail de sape permet aux Canaris de gratter des ballons plus haut. Souvent dans la moitié de terrain adverse. Et de gaspiller moins de force pour s'approcher de la surface de réparation - le FC Nantes est l'équipe de Ligue 1 qui a parcouru le moins de kilomètres derrière Troyes et le PSG. "Maintenant, il faut réussir des clean-sheets parce que même si ça ne travaille pas trop mal, à chaque fois on prend un but, notamment à l’extérieur", s'impatiente Kombouaré. Un défi lancé à ses hommes. Un de plus.