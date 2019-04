FC Nantes : les défis des Canaris d'ici la fin de la saison

Le rythme des Canaris est infernal depuis 15 jours. 4 matchs, 4 victoires et 10 buts marqués, meilleure série en cours dans l'élite. Si les Nantais conservent cette dynamique d'ici la fin de la saison, ils laisseront une trace dans les livres consacrés à la Maison Jaune. Explications.

Les Nantais, à l'image du milieu de terrain Samuel Moutoussamy (photo) sont transfigurés depuis trois semaines et enchaînent victoires sur victoires.

Nantes, France

Marquer l'Histoire (récente) du FC Nantes. Le maintien officiellement en poche depuis leur succès (1-2) à Marseille, ce dimanche, les Canaris continuent de grappiller des places au classement. Ce lundi, ils ne sont plus qu'à deux points de la dixième place. Une première partie de tableau qu'ils pourraient rapidement atteindre si leur forme XXL se poursuit jusqu'à la fin de la saison. Si tel est le cas, les coéquipiers de Majeed Waris ont même l'opportunité de dépoussiérer quelques records récents, histoire de finir la saison en beauté.

Enchaîner cinq victoires consécutives

Après avoir mis à terre en l'espace de 15 jours, Paris, Lyon, Amiens et Marseille, les Canaris retrouveront le stade de la Beaujoire, ce dimanche à 15 heures, pour la réception de Dijon, dans le cadre de la 35è journée de Ligue 1.

Entre novembre 2015 et février 2016, les Canaris avaient enchaîné 13 matchs sans défaite, en Ligue 1.

En cas de nouveau succès, les Nantais réaliseraient leur meilleure série en championnat depuis ... février-mai 2001 (8 victoires consécutives), année du dernier titre du FC Nantes en Ligue 1. Les hommes de Vahid Halilhodžić pourraient même égaler cette série, s'ils réalisent un sans faute contre Dijon, Nice, Montpellier et Strasbourg dans la dernière ligne droite.

Égaler voire dépasser la barre des 52 points sur une saison

Depuis sa remontée dans l'élite en 2013, le FC Nantes n'a jamais fait mieux que sous l'ère Claudio Ranieri. Avec 52 points en poche, les Canaris s'étaient hissés jusqu'à la neuvième place de Ligue 1 lors de la saison 2017/2018.

Cette année, les pensionnaires de la Jonelière ont l'occasion d'atteindre à nouveau ce total. Avec 43 points déjà engrangés, il leur faut gagner 3 de leurs 4 derniers matchs. Une performance qui serait d'autant plus remarquable après un début de seconde partie de saison plus que compliqué (seulement 3 succès en championnat pour 2 nuls et 8 défaites).

Finir la saison en boulet de canon

Si on se penche sur le calendrier des Canaris, d'ici la fin de la saison, il leur reste quatre rencontres à disputer au cours du mois de mai, deux à domicile et deux à l'extérieur. En conférence de presse, ce dimanche, Vahid Halilhodzic a lancé un défi à son groupe : "ne plus perdre jusqu'à la fin de la saison".

Si les joueurs répondent présents, ils égaliseraient une série qui date de 24 ans. En mai 1995, cru exceptionnel pour les Nantais, le FCN n'avait subi aucune défaite (3 nuls et 1 victoire). Voilà de quoi vivre une fin de saison palpitante, à condition de s'imposer, ce dimanche, face à Dijon, actuel 19è de Ligue 1.