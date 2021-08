FC Nantes : les supporters heureux de retrouver la Beaujoire malgré les tribunes clairsemées

Une victoire pour ce premier match à domicile qui signait le retour du public à la Beaujoire. Ce dimanche après-midi, quelques 12.000 supporters ont applaudi les Jaune et Vert victorieux depuis la tribune, et pas devant la télé. "Un vrai bonheur" pour eux, malgré les tribunes clairsemées, puisque le stade n'était plein qu'à un tiers. Un retour sans les ultras de la Brigade Loire, qui refusent pour le moment de présenter le pass sanitaire.

De nombreux enfants

Pour ce retour, de nombreux supporters sont venus en famille, "pour que les enfants profitent à nouveau de l'ambiance" expliquent les parents. Certains, comme les deux frères Antonin et Armand, vivent même leur premier match, au stade, un cadeau de leur grand-père. Pour les habitués aussi, le retour est savoureux. "On passe d'un match à la télé au stade, on retrouve les joueurs, la bière avec les copains, on est vraiment contents", raconte Brian.

Les enfants heureux de retourner à la Beaujoire. Copier