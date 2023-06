FC Nantes : les supporters nantais croient en leurs joueurs mais redoutent ceux d'Auxerre

L'heure de vérité, ce samedi soir, pour le FC Nantes. Dernière journée de la saison de Ligue 1 et une position peu enviable de premier relégable. Sauf que Nantes peut encore sauver sa peau à la condition de battre Angers et qu'Auxerre ne l'emporte pas face à Lens.

Attention à Auxerre

Dans les rangs des supporteurs nantais, avant la rencontre, certains disaient leur confiance en les coéquipiers de Ludovic Blas, pourtant incapables de s'imposer en championnat depuis 14 rencontres. "On va gagner", assure Vincent, un fidèle. Mais lui, comme Shanel, Mila et Yvann, redoutent surtout l'envie auxerroise et un exploit face à Lens, le dauphin. "Je crains qu'Auxerre l'emporte et alors c'en est fini pour nous."

Une heure et demi avant le coup d'envoi, c'est avec des chants d'encouragement et quelques feux d'artifice que les joueurs nantais sont arrivés au stade. "C'est maintenant ou jamais", a lancé une jeune supporter à Ludovic Blas.

Sans supporter dans la tribune Loire

Cette rencontre entre Nantes et Angers se jouera à guichet fermé, même si ce sera sans les quelque 7.000 habitués de la tribune Loire, fermée après une sanction de la LFP pour jets de fumigènes, le mois dernier, lors de la réception de Strasbourg. Le club nantais a dit être dans l'incapacité de replacer ces supporters, dont ceux du groupe de la Brigade Loire.

Vers 20h, des membres de la Brigade Loire se sont fait cependant entendre, du côté de la tribune opposée. Avec des mots à l'adresse du président Kita "démission", mais aussi des chants d'encouragement à l'entrée des gardiens.