FC Nantes : les supporters divisés sur l'absence de Valentin Rongier face à Montpellier

Absent du groupe nantais pour la réception de Montpellier, ce samedi soir, Valentin Rongier est plus proche que jamais d'un départ vers l'Olympique de Marseille. Sa requête pour ne pas jouer a été acceptée par la direction et l'entraîneur. Les supporters Jaunes et Verts sont eux plus divisés.

Nantes, France

Valentin Rongier a peut-être disputé son dernier match avec le maillot nantais, le weekend passé, à Amiens. A sa demande, le capitaine formé au club n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Montpellier, ce samedi. En instance de transfert vers Marseille, le numéro 28 nantais ne veut "simplement pas prendre le risque de [s]e blesser", comme il l'a expliqué à nos confrères de Presse Océan. Et si certains supporters comprennent la requête du joueur, pour d'autres, elle n'a pas lieu d'être.

"C'est un salarié du FC Nantes, il doit jouer, un point c'est tout"

Sous un soleil radieux, les 200 à 300 spectateurs venus au stade Marcel Saupin ont apprécié la victoire de la réserve nantaise (2-0), ce vendredi soir, face à Saint-Etienne. Et à la mi-temps, certains en ont - forcément - profité pour s'exprimer sur le feuilleton de l'été, en Loire-Atlantique. "Je comprends qu'il veuille partir pour franchir un cap, explique Sébastien. Mais c'est dommage de le faire ainsi". "Il ne doit tout de même pas oublier qu'il a grandi à Nantes et que c'est grâce au FC Nantes qu'il en est là aujourd'hui, embraye Anthony qui attend désormais de connaitre le montant du transfert du joueur formé à la Jonelière.

Venus en famille, Alban et son grand-père ne sont pas du tout sur la même longueur d'ondes. Le petit-fils comprend tout à fait la demande de Valentin Rongier de ne pas jouer pour s'épargner une éventuelle blessure : "Il a fait ça presque par respect pour les supporters, argumente-t-il. Il ne va pas être à 100% dans son match, il va avoir la tête ailleurs. Pour moi, il n'y a pas de cas Rongier." L’aîné de de la famille hoche la tête. "C'est un salarié, confie-t-il. L'entreprise est le FC Nantes, il en fait partie et il doit jouer, un point c'est tout. Je ne vois pas pourquoi ce monsieur déciderait tout à coup de ne pas jouer alors que rien n'est fait avec Marseille. C'est comme le cas de Neymar à Paris. Et si le transfert ne se fait pas, on va le réintégrer ?" "De toute façon, il va partir, lui répond Pascal. Et si il est au stade demain (samedi), je ne pense pas qu'il se fera siffler. Les gens ont intégré qu'il allait s'en aller."