FC Nantes - Lille OSC : les deux clubs de cœur de Vahid Halilhodžić

Demandez à Vahid Halilhodžić de choisir entre le FC Nantes et le Lille OSC. La réponse tient en un mot : "Impossible." Impossible car le Franco-Bosnien a marqué de son empreinte l'histoire des deux clubs.

La dernière image de Vahid Halilhodžić avec les Jaune et Vert date du 2 août 2019. Alors entraîneur de Nantes, "Coach Vahid" foule la pelouse de la Beaujoire une dernière fois pour saluer le public , après un match amical face à Gênes (1-1). Quelques jours plus tôt, il avait rendu son tablier à la famille Kita. Impossible pour lui de continuer à entraîner le FC Nantes à cause des désaccords avec la direction.

Vahid Halilhodžić a dirigé son dernier match avec Nantes le 2 août 2019. © Maxppp - Franck Dubray

L'histoire d'amour entre Halilhodžić et Nantes a pourtant commencé près de 40 ans plus tôt. En 1981, Halilhodžić, 29 ans, débarque sur les bords de l'Erdre. Il reste cinq saisons au FC Nantes, jusqu'en 1986. Il devient un attaquant vedette de l'ère Jean-Claude Suaudeau. Il inscrit 111 buts avec le maillot jaune et vert. "C'est la période de ma vie la plus accomplie, se remémore-t-il. J'ai été deux fois le meilleur buteur du championnat."

Lille, de la Ligue 2 à la Ligue des champions

Trois ans après la fin de sa carrière de joueur, en 1987 au Paris Saint-Germain, Vahid Halilhodžić devient coach. Il commence chez lui en Yougoslavie au FK Velež Mostar. Sa carrière d'entraîneur prend une autre envergure à l'aube des années 2000. En septembre 1998, il est contacté pour entraîner Lille. Les Nordistes sont alors dans le bas du classement de Division 2 (D2).

La progression des Dogues coachés par Halilhodžić est fulgurante. À l'issue de la saison 1999-2000, le LOSC champion de France de D2, remonte en Ligue 1. Dès la première saison en Division 1, Lille termine à la 3e place en coiffant sur la ligne des mastodontes du championnat de France comme Paris, Monaco ou encore Bordeaux. "Dans le monde, jamais un club a fait une aussi belle progression", assure l'actuel sélectionneur du Maroc.

Une épopée européenne, de Manchester à Athènes en passant par La Corogne

L'Europe s'ouvre donc à "coach Vahid" et aux Lillois. Un barrage remporté contre Parme (2-0) permet au LOSC d'accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Français affrontent Manchester United, l'Olympiakos et le Deportivo La Corogne. En six matchs, les Dogues remportent qu'un seul match. Ils terminent troisièmes du groupe et sont reversés en Coupe UEFA.

L'entraîneur de Lille Vahid Halilhodžić laisse éclater sa joie après le match nul 1 à 1, de Lille face à Manchester United, le 31 octobre 2001 au stade Bollaert de Lens. © AFP - PHILIPPE HUGUEN

L'aventure européenne se termine en huitième de finale de Coupe UEFA face à Dortmund. Malgré cette défaite, Vahid Halilhodžić a bel et bien marqué l'histoire de Lille en tant qu'entraîneur. Cette saison 2001-2002 restera pour le LOSC comme la première participation à la Ligue des Champions. "À Lille, tout le monde me dit encore aujourd'hui "Merci Vahid" pour l'épopée européenne, raconte-t-il. Je l'entends tout le temps."