FC Nantes : Lucas Lima officiellement transféré en Arabie Saoudite

Le FC Nantes pourra se targuer d'avoir réalisé une belle petite plus-value avec Lucas Lima. Arrivé en Loire-Atlantique en 2016 pour un peu plus d'un million d'euros, le latéral gauche est transféré, ce vendredi, en Arabie Saoudite. Le montant de la transaction est estimé à six millions d'euros.

Son départ ne faisait plus aucun doute depuis 48 heures. La latéral gauche brésilien, Lucas Lima, est officiellement vendu, ce vendredi, à Al-Ahli, en Arabie Saoudite. Selon nos informations, son indemnité de transfert avoisinerait les six millions d'euros. Soit cinq de plus que lors de son arrivée sur les bords de l'Erdre, en 2016.

Qui pour le remplacer ?

Après Diego Carlos, parti à Séville, le FC Nantes enregistre sa deuxième vente de l'été. Grâce au départ de son latéral gauche, le club huit fois champion de France récupère ainsi quelques liquidités pour la saison à venir, les 15 millions d'euros du transfert de Carlos - plus grosse vente de l'Histoire pour les Jaunes et Verts - ayant servi à boucler le précédent bilan comptable.

Dès lors, une question persiste. Les Canaris ont-ils l'intention de recruter à ce poste alors que seuls Charles Traoré et Wesley Moustache sont des latéraux gauches de métier dans l'effectif nantais ? S'il doit y avoir une nouvelle arrivée, "ce sera un recrutement d'opportunité et non un recrutement technique", a lancé Christian Gourcuff, qui a validé le départ du plus gros centreur de Ligue 1, la saison passée (167).