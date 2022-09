FC Nantes - Ludovic Blas : "À nous de montrer qu'on a notre place en Ligue Europa"

Bien qu'il voyage en terre inconnue, le FC Nantes entend bien frapper un grand coup dans la phase de groupe de la Ligue Europa, ce jeudi 15 septembre au soir. En cas de succès face à Qarabag, seul leader du championnat d'Azerbaïdjan, les Canaris seraient automatiquement assurés de conserver la tête du groupe G ou, au pire, de la partager avec Fribourg. Et bien que les Jaunes ne se montrent pas à leur avantage hors de la Beaujoire depuis le début de l'année, avec un seul succès en championnat, le milieu de terrain et vice-capitaine Ludovic Blas entend bien confirmer que le FC Nantes a une carte à jouer sur la scène européenne. Entretien - suivi à distance - avec le numéro 10, en conférence de presse ce mercredi après-midi au Stade Républicain Tofiq-Behramov, de Bakou.

"On n'a pas d'excuse pour ce match"

Dans quel état de forme êtes-vous à la veille de ce deuxième match européen, et après avoir fait un voyage de près de 6.000 kilomètres ?

C'est un long voyage, après c'est ce qu'on voulait aussi [jouer contre des équipes qualifiées en Coupe d'Europe, ndlr], donc ce n'est pas un problème Dans la tête tout le monde est prêt. On est venu un peu plus tôt, dès hier soir, pour bien récupérer avec le décalage horaire. On n'a pas d'excuse.

Est-ce plus facile de passer d'une rencontre de championnat à un match de Coupe d'Europe que l'inverse ?

Je ne le dirais pas comme ça. C'est plus facile de vite passer à autre chose quand on loupe quelque chose. Après, on a fait de bonnes choses contre l'Olympiakos et on savait que la rencontre contre Lorient serait piégeuse. Mais pour nous, ça ne change pas grand chose.

Comment expliquez-vous que le FC Nantes soit bien moins performant à l'extérieur, cette année ?

C'est une bonne question et si on avait les réponses, on aurait été tranquille. Je ne sais pas comment répondre à ça, après je pense que le public à domicile nous aide beaucoup et nous pousse à faire de bonnes choses. Maintenant, c'est à nous de faire preuve de caractère et de plus de concentration à l'extérieur pour faire de bons matches et on ne doit pas attendre l'ambiance de la Beaujoire pour en faire. Ça se passe dans la tête.

"Montrer qu'on a notre place en Ligue Europa"

Y-a-t-il de la fatigue parmi les joueurs alors que vous allez jouer votre sixième match en 19 jours ?

Il n'y a vraiment pas d'excuse parce que chaque joueur de cette équipe veut titiller (sic) les grandes compétitions, ce sont nos objectifs personnels. Quand on arrive à ce stade-là, on ne peut pas dire que, si ça se passe mal, c'est parce qu'on joue tous les trois jours. On est peut-être fatigués le lendemain du match mais après c'est terminé et on a les entraînements pour récupérer et bien préparer le match suivant.

Vous arrivez à Bakou dans un contexte militaire explosif entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Est-ce que vous craignez que ça puisse perturber votre préparation ?

On est là pour jouer au football, on vient pour ça, donc on se prépare à notre manière comme si c'était un autre match. Après, il est vrai que le contexte est différent. Mais on reste concentrés sur notre objectif qui est de prendre les trois points.

Comment abordez-vous ce deuxième match ?

On a super bien commencés avec la victoire à domicile. Il faut maintenant confirmer et montrer que ce n'était pas de la chance contre l'Olympiakos, qu'on est une bonne équipe et qu'on a notre place en Ligue Europa. Si on reproduit ce qu'on a bien fait jeudi dernier, on peut prétendre à de bonnes choses et continuer à y croire.