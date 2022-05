FC Nantes - Ludovic Blas : "’Être capitaine pendant une finale, c’est symbolique"

A la veille du rendez-vous de la saison, ce samedi soir au Stade de France, le milieu de terrain est apparu très décontracté en conférence de presse. Serein. Parmi les rares joueurs du FC Nantes à avoir déjà connu l'atmosphère d'une finale, le milieu de terrain Ludovic Blas a confié sa "fierté" de se voir confier le brassard de capitaine lors de la finale de la Coupe de France. Et ce, malgré la titularisation annoncée de l'habituel capitaine, Alban Lafont, dans la cage. Entretien.

"Il ne faut surtout pas jouer le match alors qu’il n’a pas commencé"

Que représente pour vous le fait de porter le brassard de capitaine lors de la finale ?

J'éprouve beaucoup de fierté pace qu’être capitaine pendant une finale, c’est symbolique. Ça montre que le coach a confiance en moi pour le match.

Vous imaginez-vous soulever la Coupe, demain, ou vous empêchez-vous d’avoir cette pensée ?

Avant cela, il y a match de 90 minutes voire plus. Après, c’est tout ce que je souhaite pour le club et pour l’équipe. Mais, il y a des choses à faire avant et il ne faut surtout pas jouer le match alors qu’il n’a pas commencé.

Sentez-vous une certaine forme de pression à quelques heures de cette finale ?

On est calmes, on a eu le temps de se faire une idée. Chaque chose en son temps, c’est de la bonne pression. Si demain, on ne profite pas et on ne prend pas du plaisir, je ne sais pas quand on va le faire. On doit être tranquilles, il faut juste travailler et rester concentrés pour bien préparer le match.

Comment vivez-vous votre arrivée au Stade de France ?

C’est ma première ici, c’est forcément particulier. Ce sont des moments d’adaptation, de repérages, avec l’entraînement qui va se dérouler dans la foulée. Mais une fois passé, on sera directement dans le match et ce sera terminé. Un match de foot reste un match de foot. Que ce soit un stade différent, ce n’est pas un problème.

L'animation au milieu de terrain sera-t-elle une des clés de cette rencontre ?

C’est clairement important d’avoir un milieu présent pour vite toucher les attaquants dans tous les secteurs que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense que c’est une des clés du match de demain.

C’est vraiment la première fois que j’ai de telles responsabilités et je voulais montrer qu’on ne s’est pas trompé en me faisant confiance.

Comment analysez-vous votre alchimie avec Moses Simon et Randal Kolo Muani ?

Dans la vie de tous les jours, on s’entend super bien, c’est un plus. Ça fait un moment qu’on évolue ensemble. Comme l’a dit le coach, on est contents de voir les autres marquer. Dès qu’on donne, on va vouloir rendre la pareille. C’est comme ça qu’on fonctionne. On est différents tous les trois, mais on est aussi complémentaires.

La Coupe de France est-elle, à vos yeux, une compétition à part ?

J’ai toujours aimé jouer cette compétition, même si cette année est différente avec le port du brassard de capitaine. C’est vraiment la première fois que j’ai de telles responsabilités. Je voulais marquer le coup, et montrer qu’on ne s’est pas trompé en me faisant confiance, que ce soit le coach ou l’équipe. J’ai essayé de tout donner pour l’équipe et ça s’est plutôt bien passé.

Vous êtes l’un des trois joueurs à avoir connu une finale. Est-ce que vous comptez donner des conseils à vos coéquipiers ?

On va peut-être donner quelques petits conseils avec les joueurs qui en ont déjà joué, même si chacun a sa propre préparation de match et ce n'est pas la même compétition. Aujourd’hui, tout le monde est calme et sera prêt demain. Ça ne sert à rien de leur dire des choses qu’ils savent déjà.

La tradition veut que le capitaine présente son équipe au président de la République. Avez-vous préparez des fiches ?

Non, je les connais par cœur. Je pourrai répondre à n’importe quelle question, je suis H24 avec eux donc ce n’est pas un problème (sourire).