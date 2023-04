FC Nantes - Ludovic Blas : "J’aurais préféré arriver ici dans d'autres circonstances"

Arrivés dans l'auditorium du Stade de France avec une vingtaine de minutes de retard, Ludovic Blas et Antoine Kombouaré ont satisfait à la traditionnelle conférence de presse, organisée à la veille de la finale de la Coupe de France, ce samedi. Le visage relativement fermé, ce qui tranche avec son habituelle décontraction, le capitaine du FC Nantes s'est montré expéditif face aux journalistes. Tout en assurant que son équipe était capable de faire abstraction de la situation compliquée en championnat pour ne pas passer à côté de ce deuxième rendez-vous en deux ans au Stade de France. ENTRETIEN.

ⓘ Publicité

"Ca reste du 50/50 étant donné la situation"

Parvenez-vous à ouvrir la parenthèse de cette finale de Coupe de France sans penser à votre situation à championnat ?

Il faut le faire, on n’a pas le choix et je sais qu’on est capable de le faire. Se fixer cet objectif-là de gagner et d’espérer ensuite avoir une bonne fin de saison, c’est une bonne chose. Maintenant, il va falloir mettre tous les ingrédients pour y arriver.

Avez-vous digéré votre contreperformance du week-end dernier contre Troyes ?

Il n’y a pas le choix, c’est une nouvelle semaine, un nouveau match. Il faut mettre de côté ce qui s’est passé le week-end dernier et avancer. C’est de cela dont on a besoin pour bien aborder cette finale.

Êtes-vous contrarié par cette équipe, capable d’être en finale pour la deuxième fois d’affilée, tout en étant dans une situation délicate en championnat ?

J’aurais préféré arriver ici dans d'autres circonstances. Après c’est comme ça, c’est le foot. Ça veut dire qu’il y a certaines choses qu’on n’a pas bien faites. C’est à nous de tout faire pour s’en sortir désormais et il n’y aura pas d’excuse avec l’effectif de qualité qu’on a.

Ressentez-vous le même plaisir que l’an passé d’être ici ?

Ça reste la même sensation que l’an passé. C’est quelque chose de grand de pouvoir jouer ici. Il ne faut pas oublier qu’on a travaillé pour en arriver là, donc il faut profiter du moment, car ce n’est pas tous les jours qu’on joue une finale.

Voyez-vous des différences par rapport à la finale de l’an passé ?

Ça ne peut pas être comme l’an passé, la situation n’est pas la même. On essaie de se focaliser uniquement sur cette finale et ne penser qu’à ça. Le reste viendra ensuite.

Le fait d’être tenant du titre, fait-il du FC Nantes le favori de cette finale ?

Pour moi ça reste du "50/50" étant donnée la situation, parce qu’on est en difficulté en championnat alors qu’eux restent sur une victoire. Eux ont une bonne dynamique que nous, on ne l’a pas et ça peut jouer.

Comment expliquez-vous que cette équipe est capable de réagir, même quand elle est dos au mur ?

On a une grosse force de caractère. On l’a montré à plusieurs reprises, on a une équipe qui ne lâche pas.

Le contexte politique autour de ce rendez-vous change-t-il quelque chose pour vous ?

Non, ça reste un match de football. Il va être dur à jouer contre une très bonne équipe, en ce moment. Il faut juste se focaliser là-dessus pour être content à la fin.

Quel regard portez-vous sur la saison toulousaine ?

C’est une bonne équipe. Collectivement, c’est très bon, ils font un bon championnat, ça va être un match compliqué et difficile. Il va falloir rester concentré et faire un bon match pour leur poser des problèmes.