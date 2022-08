FC Nantes - Ludovic Blas : "J’avais simplement besoin de réponses pour continuer l’aventure"

Muet depuis le début de la saison, Ludovic Blas a enfin pu dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Deux jours seulement après avoir accepté de rester au FC Nantes, le milieu de terrain a disputé 45 minutes, en seconde période. Et de bonne facture. Très entreprenant, il a voulu prouver aux supporters des Canaris qu'il avait digéré son transfert avorté à Lille. Face aux journalistes, il a également tenu à livrer sa version de l'histoire et assurer que rester une saison de plus était tout sauf une contrainte. Entretien.

"Être dans l’incompréhension comme ça, c’était trop pour moi"

Comment avez-vous vécu cette semaine à rebondissements ?

Dans la semaine et celles précédentes, c’était un peu compliqué. Je ne savais pas où mettre la tête. C’était compliqué de travailler à l’entraînement et de jouer les matches. Je ne savais pas ce que j'allais faire, où j’allais finir, je ne connaissais pas les décisions des présidents. Je n’avais pas de nouvelle. J’ai joué les matches contre Lille et Marseille par respect pour mes coéquipiers et pour le club parce que je dois énormément à ce club et je voulais donc absolument être présent. Mais à un moment donné c’était trop compliqué. C’est pour ça que j’ai pris la décision de dire au coach que je ne voulais pas jouer aujourd’hui [contre Toulouse, ndlr], pour essayer d’avoir des réponses. Ca allait peut-être me permettre d'en avoir et c’est ce qu’il s’est passé. J’en ai eu, maintenant je suis clair dans ma tête et cette saison je suis à Nantes.

Il y aura des discussions avec la direction mais je ne sais pas du tout, à l'heure où on parle, si je vais prolonger.

Désiriez-vous rejoindre Lille ?

J’avais un bon de sortie dans un premier temps. Après, il s’est passé certaines choses avec le LOSC, les présidents des deux clubs ont discuté entre eux et je crois qu’il y avait un accord. Cette situation était complexe, on se demande : "est-ce que je vais rester ici ou partir ?" De toute façon, les présidents sont ceux qui décident et être dans l’incompréhension comme ça, c’était trop pour moi. J’ai peut-être activé quelque chose qui a fait un peu de bruit, mais ça m’a aidé pour jouer aujourd’hui.

Souhaitez-vous prolonger votre contrat qui s'étend aujourd'hui jusqu'en 2024 ?

Je n'ai pas envie qu'on se dise que je reste parce qu'on me propose quelque chose. Je suis là parce que j’en ai envie. Dans ma tête, je me suis dit : "J’ai envie de partir", mais il me reste deux ans de contrat donc je suis assez large pour le coup, je vais continuer l’aventure au FC Nantes. Après il y aura des discussions mais je ne sais pas du tout, pour le moment, à l'heure où on parle, si je vais prolonger. Je pense qu'on va se parler dans la semaine [avec la direction, ndlr] mais le plus important ce n’est pas la prolongation, c’est que je sois là cette année.

"Maintenant c’est carré, je veux rester ici pour l’Europe"

Avez-vous eu la garantie de pouvoir bénéficier d'un bon de sortie, à l'issue de la saison ?

C'est le président qui décide. On verra bien comme cela va se passer. Je n'écoute plus trop quand on me dit : "tu as un bon de sortie". On a bien vu le résultat aujourd'hui.

Qu'est-ce qui vous a convaincu de rester au FC Nantes ?

Je suis parti voir le coach pour dire que je ne pouvais pas jouer ce week-end parce que je n’avais pas de réponse et je n’étais pas bien dans ma tête. Je n’avais pas de certitude et c'était compliqué. Il l’a compris. Et au final, ce que j’ai fait, ça a marché, j’ai eu des réponses le lendemain. J’avais simplement besoin de réponses pour continuer l’aventure, pour savoir si le président voulais me laisser partir ou s'il désirait que je reste. Dans tous les cas, j’allais être content. Franchement, on ne va pas se mentir, ici on est bien, il y a la Coupe d’Europe, etc. Il fallait juste me dire oui ou non. Je ne voulais pas rester dans l’incertitude. Il m’a dit non, on a discuté et il m’a dit pourquoi. Maintenant c’est carré. Je veux rester ici pour l’Europe !

Estimez-vous avoir digéré cette épisode ?

J'ai essayé de le montrer quand je suis entré en jeu. On peut parler mais c'est sur le terrain que je vais le montrer. Je suis entré, j'ai aidé l'équipe, j'ai encouragé tout le monde. Simplement.