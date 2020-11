FC Nantes - Ludovic Blas : "On n'est pas à notre place vu l'effectif que l'on a"

Troisième match en sept jours pour le FC Nantes. Après Metz (1-1) et Lens (1-1), les Canaris se déplacent à Marseille ce samedi à 17 h 30 pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.

Après onze journée, les Jaune et Vert affichent un bilan plus que mitigé : trois victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites. Ils sont quatorzièmes. En conférence de presse, le milieu de terrain offensif Ludovic Blas a tiré un premier bilan de ce début de saison : "On n'est pas à notre place vu l'effectif que l'on a, estime le numéro 10 nantais. On doit être dans la première partie de tableau."

L'une des raisons, d'après l'ancien Guingampais, serait le calendrier. "Il était assez difficile, on a joué de bonnes équipes à l’extérieur comme Lille et Nice." À cette liste, on peut aussi rajouter Monaco. Trois matchs où les Jaune et Vert ont perdu. La quatrième défaite, c'était face au Paris Saint-Germain.

Metz, première mi-temps référence

Un début de saison en demi-teinte. Ludovic Blas l'avoue, "c'est à nous de montrer autre chose". Pour le milieu nantais de 22 ans, le FC Nantes vaut ce qu'il a montré lors de "la première mi-temps face à Metz". Une période où les hommes de Christian Gourcuff avaient dominé les Messins avec 64 % de possession de balle, neuf tirs dont trois cadrés, mais qu'un seul but.

Pour réaliser cette performance plus régulièrement, tout se joue dans la tête pour Ludovic Blas. "C'est un état d'esprit, on doit être plus compétiteur quand on arrive sur le terrain." Et c'est exactement ce caractère que les Canaris avaient montré au stade Vélodrome le 22 février dernier en signant un probant succès 3-1.