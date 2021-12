FC Nantes : Ludovic Blas, un seul être vous manque et tout est dépeuplé

La statistique est terrible pour le FC Nantes qui se déplace, ce mercredi soir au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Sans son meneur et éphémère capitaine en 32e de finale de la Coupe de France, Ludovic Blas, les Jaunes n'ont engrangé aucun succès. Deux défaites et un partage des points. Suspendu dans le "Classique", et de toute façon blessé à Sochaux, son absence est loin de passer inaperçue. "Il faut changer cette statistique, martèle Antoine Kombouaré. Les joueurs doivent monter qu’on est capable de gagner sans lui. J’en suis persuadé, personne n’est indispensable." Pas si sûr quand on parle du FC Nantes d'aujourd'hui.

"Personne n'est indispensable"

L'arrivée d'Antoine Kombouaré l'a changé. Joueur aux qualités techniques indiscutables, la première saison du natif de Colombes a été irrégulière et tronquée en raison de l'arrêt prématuré du championnat en raison de l'épidémie de Covid-19. La valse des entraîneurs lors de la suivante n'a pas aidé. Et puis Antoine Kombouaré est arrivé, lui a confié les clés du jeu et l'a poussé à être plus sérieux, régulier et surtout rigoureux.

"C'est quelqu'un de particulier pour moi, confiait Blas avant d'affronter le Gym, à la mi-septembre. Il me connait bien, il a toujours été derrière moi, il sait ce que je dois travailler et sur quoi je dois progresser." Son influence a depuis pris une autre dimension, le compteur de ses statistiques s'est brusquement accéléré avec 5 passes décisives et autant de réalisations en l'espace de trois mois. "Quand on est un joueur, on veut jouer avec des équipiers qui nous font gagner des matches et donc de l’argent. C’est aussi cash que ça, lâche celui qui l'a connu jeune à Guingamp. Ludo amène ça mais personne n’est indispensable."

30% des buts des Canaris ont été l'œuvre de Ludovic Blas

Sous les ordres d'Antoine Kombouaré, "quelqu'un de particulier pour moi", comme il l'avouait en septembre dernier, Ludovic Blas "content, dès [qu'il est] sur un terrain", est devenu indispensable. Meilleurs buteurs des Canaris, l'ex-Guingampais a sorti plus d'une fois sa formation d'une situation qui semblait inextricable, comme face à Clermont ou Lille. "Avec Ludo, l’avantage, c’est que dès fois on ne joue pas bien mais avec lui on peut marquer à tout moment, analyse le Kanak de 58 ans. Même lorsqu'on est dans une situation difficile, même dans les matches où l’on souffre, on a toujours les trois de devant qui sont capables de marquer."

Sans celui qui a déjà inscrit un tiers des buts de son équipe cette saison, sa bande est à la peine. Elle n'a même jamais engrangé le moindre succès. "Au-delà de la sérénité, il donne de l’énergie et de la confiance à ses partenaires, mais parce que ceux-ci se reposent, je pense, un peu trop sur lui, lance Kombouaré. Il faut dépasser ça aujourd’hui, je parle à des joueurs cadres." "Quand il est sur le terrain, on est tous un peu plus rassuré, abonde son ami Marcus Coco. Il apporte un peu de folie. Il ne se pose pas trop de questions. Il essaie d’inventer, de créer. C’est bénéfique pour nous mais avec ou sans Ludo, on peut espérer faire un bon résultat à Saint-Étienne." Aux Jaunes de montrer qu'ils sont capables d'oublier pendant une heure et demi leur maître à jouer.