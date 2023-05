FC Nantes : malgré la victoire au Mans, les féminines reléguées en division 3

Grosse désillusion pour les joueuses du FC Nantes. Malgré leur victoire 1-0 sur la pelouse du Mans ce dimanche 28 mai, pour la 22e et dernière journée de D2 féminine, les Jaunes et Vertes sont reléguées en 3e division. Les coéquipières de Charlotte Lorgeré paient leur mauvais début de saison, où elles avaient enchaîné sept défaites d'affilée. Elles espéraient ce dimanche un faux pas d'Orléans, qui reste finalement devant et assure son maintien, après sa victoire 1-0 face à La Roche-sur-Yon. Sans surprise, avec leur dixième place, les Vendéennes sont également reléguées.

Depuis le 9 mai dernier, les Nantaises jouaient sans leur coach Oswaldo Vizcarrondo , nommé adjoint du nouvel entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy. Leur ancien coach est tout de même venu les encourager ce dimanche sur le bord du terrain. Il ne reste plus qu'à espérer que les joueurs du FC Nantes n'emboîtent pas le pas aux féminines lors de leur dernier match face à Angers le week-end prochain.