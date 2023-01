FC Nantes : Marcus Coco, six mois pour finir sur une bonne note

Parmi les derniers à quitter le vestiaire du FC Nantes, ce dimanche à la Beaujoire, Ludovic Blas avait un message à faire passer aux journalistes et c'est avant tout pour ça qu'il est allé les voir. "Je suis très content pour Marcus", a lâché le numéro 10. "Cus" comme l'appelle son ami dans la vie de tous les jours a sorti son équipe d'une bien mauvaise passe contre Auxerre . L'ex-Guingampais s'est par la même offert une respiration, après plusieurs mois éprouvants, et pourrait honorer ce samedi sa première titularisation, face à l'AS Virois en 32e de finale de Coupe de France, depuis le 28 août dernier. L'ultime chance pour le Guadeloupéen de ne pas laisser que des regrets sur les bords de l'Erdre.

Aucune discussion pour une prolongation

L'histoire entre les Jaunes et le joueur de 26 ans n'a jamais vraiment commencé. Ou plutôt, elle a été brutalement mise entre parenthèse quelques minutes après son premier match sous le maillot de l'octuple champion de France en raison d'une rupture des ligaments croisés . Et pourrait se terminer dans un anonymat presque total. En attendant, l'ailier ultra-polyvalent fait preuve de résilience. "Il travaille énormément, ne lâche jamais, constate Blas. On s’entraîne tout le temps avec lui, on connaît ses qualités. Ce qu’il propose à l’entraînement, c’est très fort et, cette fois [contre Auxerre, ndlr], il est récompensé."

À ses côtés depuis son arrivée en 2019 , Samuel Moutoussamy salue "un frère d’armes". Un joueur qui ne fait pas de bruit et qui travaille pour se relancer après n'avoir disputé que quelques bouts de matches, cette saison. "On est vraiment content pour lui, il le mérite amplement", poursuit Moutoussamy. En fin de contrat dans cinq mois, le Guadeloupéen n'a pas encore vu sa direction le contacter afin d'étendre son bail avec les Jaunes. Qu'importe, lâcher n'est pas dans sa nature. Il préfère se nourrir des conseils de son entraîneur pour tenter d'inverser la donne.

Marcus Coco célèbre, avec Quentin Merlin, la victoire des Canaris face à Rennes (2-1), quatre jours après avoir remporté la Coupe de France. © AFP - Sébastien Salom-Gomis

"J'ai vécu des moments compliqués"

Tantôt piston droit, parfois ailier, ailleurs quand son entraîneur estime qu'il n'a pas d'autre solution, celui qui était titulaire lors de la finale de la Coupe de France, le 7 mai dernier , n'est jamais parvenu à s'installer dans la durée. "J'ai vécu des moments compliqués depuis le début de saison. Des fois, on se perd, on rejette la faute sur quelqu'un d'autre alors que c'est toi le fautif, souffle le principal intéressé. Je sais que je peux jouer partout, à moi de m'adapter. Il faut que je change de mentalité, que je sois plus décisif aussi m'a dit le coach." Et la marge est énorme pour l'ex-Guingampais qui, jusqu'à présent, n'a tenté que 5 tirs et 2 malheureux centres en près de 5 heures de jeu.

"La difficulté pour ceux qui jouent moins est de garder confiance en leurs qualités et en nous, ajoute Antoine Kombouaré. C’est ce que j’ai dit à Marcus : "continue à avoir l’état d’esprit qu’il faut et tu seras amené à jouer. Après, c’est à toi de saisir les opportunités qu’on va t’offrir." L'enchaînement des rencontres, 11 voire 12 en cas de qualification en 16e de finale de la Coupe de France, devrait lui permettre de se montrer à nouveau. Une aubaine s'il veut donner un nouvel élan à sa carrière et attirer l'œil des clubs qui peuvent, depuis le 1er janvier, le faire signer gratuitement.