FC Nantes : Marcus Coco vers une prolongation, Pedro Chirivella "intransférable" ?

"J’ai envie de faire quelque chose de très solide l’année prochaine", a lâché Waldemar Kita, samedi soir dans la foulée de la victoire contre Angers , devant une forêt de micros et de caméras présents en zone mixte. Après le soulagement, l'heure est au bilan pour la Maison jaune et il est peu reluisant. Si le retour sur la scène continentale du FC Nantes après 18 ans d'attente a été marqué par un parcours très honorable , et le parcours jusqu' en finale de la Coupe de France a fait espérer un improbable doublé, le reste s'est avérée largement insuffisant. Voire médiocre pour ce qui concerne l'humiliation infligée au Stade de France par le Téfécé et la seconde partie de saison . En bout de course, l'effectif devrait donc subir d'importants changements. Les premiers sont en passe d'être actés. Décryptage.

Mohamed vers un retour en Turquie, statu quo pour Sissoko

Les casiers sont en passe d'être vidés à la Jonelière pour de nombreux joueurs. En fin de contrat, Charles Traoré, Joao Victor, Evann Guessand ou encore Sébastien Corchia, désireux d'une dernière expérience dans le championnat nord-américain, ne porteront plus le maillot jaune et vert. La tendance, ce dimanche soir, est également à un retour de l'avant-centre Mostafa Mohamed à Galatasaray, en Turquie, qui n'est jamais réellement parvenu à s'intégrer dans le vestiaire, la barrière de la langue n'aidant pas et qui souffre de l'éloignement avec sa famille. Seul Marcus Coco pourrait voir son aventure nantaise s'étendre au delà du 30 juin. Placardisé depuis des mois, le joueur de 26 ans revit depuis l'arrivée de Pierre Aristouy sur le banc . Au point, selon un proche du dossier, de commencer à évoquer l'éventualité d'une prolongation. Idem pour le vétéran Denis Petric, même si rien n'est encore acté.

Le bureau de Franck Kita, qui "prendra plus de place à l’avenir" dans la gestion du club, selon son père, s'apprête également à accueillir les représentants de Samuel Moutoussamy et Andrei Girotto. En négociations avancées pour signer un nouveau contrat, avant qu'elles ne soient interrompues par la dégringolade nantaise au classement, les deux joueurs devraient, sauf surprise, rester canaris la saison prochaine. Il en sera de même pour Andy Delort, dont la levée de l'option d'achat dépendait du maintien des Jaunes dans l'élite et pour Moussa Sissoko, plus gros salaire du club et dont les prestations souvent insipides cette saison n'inciteront pas beaucoup de clubs à s'aventurer sur son cas.

À la recherche d'ailiers, de milieux et de défenseurs

Si Waldemar Kita s'est dit favorable à un maintien en poste de Pierre Aristouy, propulsé à la tête de l'équipe première par son fils, Franck, le principal intéressé n'a encore rien accepté. "On verra, je ne sais pas", a simplement lâché le Landais. Mais quel que soit l'identité du futur entraîneur sur le banc du FC Nantes, la saison prochaine, il devra certainement composer sans Alban Lafont ni Ludovic Blas. Les deux joueurs dotés de la valeur marchande la plus élevée ne seront pas retenus en cas d'offre jugée satisfaisante par les décideurs nantais. Et si les clubs devraient se bousculer au portillon pour le numéro 10, la donne s'annonce plus serrée pour le gardien, recruté pour plus de 7 millions d'euros en 2021 et dépendant d'un jeu de chaises musicales entre clubs à ce poste.

Jugé "intransférable" par les dirigeants, à moins d'une offre mirobolante ou d'un souhait marqué du joueur de retourner en Espagne, Pedro Chirivella ne bougera pas cet été. Considéré comme l'âme de cette équipe, sur le terrain autant que dans le vestiaire, il aura la tâche avec ses partenaires d'intégrer les nouveaux. En quête de renforts, l'octuple champion de France a coché plusieurs postes à muscler comme sur les ailes, au milieu de terrain, en défense et notamment sur les côtés. Les grandes manœuvres sont lancées à six jours de l'ouverture officielle du marché des transferts estival.