FC Nantes - Marquinhos : "Girotto m'a dit que c'était un club familial avec une bonne ambiance"

Cinq jours après avoir découvert la Jonelière et trois jours jours après avoir disputé ses premières minutes avec le maillot du FC Nantes , Marquinhos s'est exprimé, ce mercredi en conférence de presse. "J'avais demandé un joueur capable de jouer à droite et à gauche, explique Pierre Aristouy, son nouvel entraîneur. Il a appréhendé déjà pas mal de choses l’an passé en Angleterre, à Norwich. Je suis convaincu qu’on va voir rapidement le meilleur de Marquinhos." Un joueur de 19 ans qui doit encore progresser tactiquement mais qui a déjà noué des connexions techniques à l'entraînement. Interview.

"Rester dans la première partie de tableau le plus longtemps possible"

Pourquoi avez-vous fait le choix de venir en prêt au FC Nantes ?

Pour moi, le principal objectif est d’avoir le plus de temps de jeu et d’aider le FC Nantes du mieux que je peux.

Que connaissez-vous du FC Nantes ?

J’avoue en connaître peu sur ce club. Je me suis un peu renseigné lorsque les négociations ont débuté. J’ai discuté avec Andrei Girotto [parti depuis à Al-Taawoun, en Arabie Saoudite, ndlr], qui m’a dit que c'était un club familial, avec une bonne ambiance. Du coup, je pense pouvoir bien m’adapter ici. En plus, j'ai été très bien accueilli, je suis très content d’arriver et de jouer tout de suite.

Quelles sont vos premières impressions de la Beaujoire ?

Le stade était vraiment incroyable, l’ambiance était folle et ça annonce de belles choses pour la suite.

Savez-vous que d'autres anciens Nantais sont également passés par Sao Paulo ?

Oui, bien sûr. Si je me souviens bien, Gabriel Boschilia, Fabio et Lucas Evangelista sont passés par ici.

Quels sont vos objectifs pour cette saison en prêt ?

J’ai vu que la dernière saison de Nantes a été difficile. Il leur a fallu lutter jusqu’au bout pour rester en Ligue 1, du coup l’objectif de cette année est de travailler au maximum pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que l'an passé et rester dans la première partie de tableau le plus longtemps possible.

Pouvez-vous nous dire quel est votre poste préférentiel et vos qualités ?

Je préfère jouer à droite mais je donnerai le meilleur de moi-même quel que soit le poste auquel le coach me fait jouer. Mon principal objectif est de jouer et d’aider le FC Nantes à faire une meilleure saison. Le reste, on verra après. Et en ce qui concerne mes qualités, je pense que mes principaux atouts sont la vitesse et la capacité à bien finir les actions.

Comment jugez-vous votre prêt à Norwich, la saison passée ?

C’était très important pour moi, j’ai beaucoup appris. Effectivement, le football en Amérique du Sud et en Europe sont très différents et la saison passée m’a permis de mieux m’adapter et de progresser.

Pourquoi avoir choisi le numéro 10, d'autant que vous n'êtes là que pour un an ?

D'abord, je ne voulais pas un numéro très élevé. Je sais toute la symbolique autour de ce nombre, mais en ce qui me concerne, je veux juste donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas me focaliser sur ce numéro.

Quelle a été votre réaction lorsque Douglas Augusto a lui aussi signé à Nantes ?

Quand j’ai vu qu’il arrivait, ça m’a fait très plaisir. C’est toujours important d’avoir des compatriotes et ça va être plus facile pour nous.