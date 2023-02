FC Nantes : match commenté depuis l'hôtel, dîner payé par Deschamps, les souvenirs d'un journaliste à Turin

Le 2 avril 1996, c'est le grand départ. Comme ce mercredi à la veille du 16e de finale de Ligue Europa , toute la délégation du FC Nantes embarque dans un avion qui doit l'amener à Turin pour y disputer un des matches les plus importants de son histoire, une demi-finale de Ligue des Champions. "A cette époque, les journalistes voyageaient encore avec les joueurs", se remémore Christophe Delacroix. Désormais employé au service des sports de Ouest-France, le journaliste officiait alors pour les antennes du groupe Radio France, et était chargé de commenter la rencontre pour France Info et France Inter.

Si les souvenirs de ce périple piémontais sont toujours solidement accrochés à la mémoire de l'homme de 57 ans, près de trois décennies après, c'est en raison des péripéties et des savoureuses rencontres qu'il a eues l'occasion de faire. Un autre monde.

Une poignée de main avec Bettega

Athènes, Porto, Aalborg, Moscou et maintenant Turin. Christophe Delacroix n'avait pas manqué une miette de l'épopée européenne de la bande à Jean-Claude Suaudeau. À ses côtés, l'emblématique commentateur du FC Nantes pour France Bleu Loire Océan, Antoine Thollé. "C’est un des tout premiers matches où les radios doivent payer pour retransmettre en direct la rencontre, se rappelle-t-il. Radio France décide donc de payer pour France Bleu, mais pas pour moi et on se dit qu’on va parvenir à se débrouiller pour que je puisse retransmettre le match." Le genre d'incertitudes que la plupart des journalistes sportifs ont déjà connues. Et en général, ils parviennent tant bien que mal à trouver une solution. "En plus, grâce à Michel Platini, dont la femme avait travaillé à Radio France, on obtient un rendez-vous avec le directeur-délégué, Roberto Bettega", souligne celui qui s'est depuis spécialisé dans le handball et la boxe.

Si ce nom n'évoque rien pour les milléniaux, pour toute une génération, dont Christophe Delacroix fait partie, Roberto Bettega est un très grand nom du football. Sept championnats d'Italie, deux coupes d'Italie, une Coupe de l'UEFA, deux finales de Coupes des clubs champions et une finale de Coupe des villes de foires. Bref, un CV bien garni. "Je me rappellerai toute ma vie avoir vu, derrière lui, quand on entre dans son bureau, tous les trophées, raconte le journaliste, toujours épaté d'avoir eu cette chance. On discute et j’espère jusqu’au dernier moment pouvoir retransmettre, ce qui ne me sera finalement pas autorisé." D'autres, ce soir-là, avaient rusé. Christophe Delacroix a préféré jouer la sécurité. Avec l'accord de Radio France, il commentera cette demi-finale depuis sa chambre d'hôtel.

La classe à l'italienne de Didier Deschamps

Le téléphone est connecté avec la Maison de la radio. La télévision est allumée. Le match peut commencer. "Mais il y a quelque chose que je n’avais pas prévu, lance Christophe Delacroix, qui se revoit encore vivre la scène. Dès que le ballon sortait des limites du terrain, à l’époque en Italie, il y avait une publicité. Et quand vous êtes en direct au téléphone et que d’un coup, vous avez eu pub pour une marque de boisson qui passe à la télé, ça fait bizarre (rire)." Heureusement, il n’avait que des points réguliers à effectuer et ne commentait pas la rencontre en intégralité. "Et une fois le match terminé, j’ai réservé un taxi et je saute dedans pour aller au stade retrouver Antoine Thollé et pour l’aider à monter les interviews de joueurs qu’il avait réalisées", poursuit-il.

Il est de ces voyages qui marquent. Et ces quelques jours passés dans la capitale du Piémont en font partie. "On était parmi les grands d'Europe et on rêvait tous d'une finale face à l'Ajax Amsterdam", souffle-t-il avec un brin de nostalgie. A sa jeune fille, Christophe Delacroix pourra dire qu’il a "mangé les meilleures pâtes de sa vie" dans un restaurant conseillé par Michel Platini. Il pourra également lui dire qu’il a mangé à l’œil grâce à Didier Deschamps, suspendu lors du match aller. "Je lui avais demandé gentiment s’il connaissait un restaurant où on pouvait aller manger avec l’ensemble des journalistes français, décrit-il. Il nous en avait trouvé un, il nous y avait emmené et il s’était ensuite éclipsé. Au moment de payer l’addition, on nous avait dit : Non, monsieur Deschamps a réglé pour tout le monde." Une ribambelle d’anecdotes qui trahissent une époque où les joueurs étaient plus accessibles. Un monde où il n’y avait pas de barrière presque hermétique entre les médias et la sphère footballistique.