FC Nantes : Maxime Dupé endosse le costume de sauveur face à Nice

Nice, France

Chaque équipe a eu sa période. On pourrait résumer le match ainsi tant les Nantais ont survolé le premier acte et ont peiné après la mi-temps. Dans un Allianz Riviera quasiment désert, les deux équipes se sont finalement quittées dos à dos (1-1). Grand artisan de ce match nul, Maxime Dupé a signé un arrêt déterminant dans les ultimes secondes de la rencontre.

Samuel Moutoussamy, encore lui

Poussés par une cinquantaine de supporters, les joueurs de Vahid Halilhodžić ont attaqué la rencontre pied au plancher. Ils ont asphyxié des Niçois méconnaissables en première période. Les statistiques parlent pour les Canaris : 10 tirs contre 1 pour les Aiglons, à la mi-temps. Et c'est donc logiquement que Samuel Moutoussamy a ouvert le score, reprenant un tir d'Anthony Limbombe contré par Dante (1-0 à la 28è).

Épatants de facilité, Abdoulaye Touré et Valentin Rongier ont été à l'initiative de toutes les occasions nantaises. Avec un peu plus d'efficacité, Samuel Moutoussamy, auteur de son deuxième but de la saison en Ligue 1, aurait même pu mettre les siens à l'abri avant la pause.

L'homme du match : Maxime Dupé

Les murs du vestiaire du Gym ont du trembler à la mi-temps. Obligé d'opérer un changement pour stabiliser sa défense, Patrick Vieira a ensuite pu admirer la maîtrise de ses joueurs dans le second acte.

Les vagues se sont multipliées sur les cages du gardien nantais, Maxime Dupé. Et sur un énième coup de pied arrêté frappé par Pierre Lees-Melou, les Aiglons sont logiquement revenus à la marque, grâce à une tête de Malang Sarr (1-1 à la 49è). Dans la foulée, Kalifa Coulibaly a eu la balle du 2-1. Seul à trois mètres du but, il a arrêté l’immanquable.

⏱ | 90+4'



C'EST STOPPÉ PAR MAXIME DUPÉ 😍 !!!!



Atal a voulu se faire justice lui-même mais le portier nantais est bien parti sur sa droite à mi-hauteur, pour détourner le penalty ! 🔰



C'est çaaaaaa Max' 💪 !



1⃣-1⃣ | #OGCNFCNpic.twitter.com/4QVM55f3Tm — FC Nantes (@FCNantes) May 11, 2019

Dans les dernières secondes du temps additionnel, les Canaris auraient pu craquer. Sur une ultime percussion de Youssef Atal dans la surface de réparation nantaise, Charles Traoré déséquilibre le latéral niçois. Le penalty est indiscutable. L'arrêt de Maxime Dupé est lui magistral. Le portier Canari s'est détendu de tout son long pour sortir la balle de la victoire pour l'OGC Nice. Grâce à ce match nul, les coéquipiers de Fabio continuent leur série d'invincibilité et ils devront confirmer, à nouveau, ce samedi à Montpellier.