FC Nantes - Mehdi Abeid : "Il y a beaucoup de choses à changer"

Le FC Nantes a montré l'un de ses pires visages à Marseille, ce samedi 28 novembre. Une défaite (1-3) qui pourrait laisser des traces. Le milieu de terrain nantais Mehdi Abeid appelle à la mobilisation générale.

Vous attendiez-vous à tomber d'aussi haut ?

"C'était un match compliqué. On est forcément déçu. Je n'ai pas grand-chose à dire. À nous de relever la tête afin de se pencher plus sereinement sur les prochains matchs."

Que le groupe se mobilise pour retrouver la victoire

Lors de la première période, vous avez été dépassés défensivement. Marseille a tiré dix fois au but. Comment l'expliquer ?

"Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce ne sont pas que les défenseurs qu'il faut blâmer mais toute l'équipe. Les premiers défenseurs, ce sont les attaquants. Il faut retrouver une cohésion d'équipe, certaines valeurs qu'on a peut-être perdues. On sait qu'il y a de la qualité, on a des joueurs de qualité, maintenant il faut le prouver en équipe, que le groupe se remobilise pour retrouver la victoire."

Le FC Nantes s'est vite retrouvé coupé en deux avec d'énormes espaces dans le bloc équipe...

"Honnêtement, ça n'a pas été facile. Il y a peut-être eu un manque de communication. Il faut davantage être une équipe, être plus soudé. Il faut qu'on donne plus, tous ensemble. Il faut se remettre en question et faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant."

Il faut se remettre en question et repartir le plus vite possible

Avec treize points et cette 14e place, Nantes joue-t-il le maintien ?

"Je pense qu'il n'y a pas de calcul à faire. On doit tout donner sur le terrain. Un championnat c'est long. Il faut donner au maximum, remonter le moral de l'équipe pour ramener les meilleurs résultats possible. Surtout sur les matches qui arrivent."

Cette défaite montre-t-elle les limites du FC Nantes ou pensez-vous que c'est un match sans ?

"Je ne sais pas... Ça a été compliqué... Je n'ai même pas les mots. Il y a beaucoup de choses à changer, il faut se remettre en question et repartir le plus vite possible. Il n'y a plus de calcul à faire. Il faut se donner les moyens, qu'on reste soudé, qu'on ait des discussions sur les erreurs qu'on a pu faire, et repartir de l'avant. Ce n'est pas un coup d'arrêt. On n'est pas au fond du trou même si on doit réagir le plus vite possible."