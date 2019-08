FC Nantes : les confidences d'Issa Cissokho avant la rencontre face à Amiens

Sans club depuis son retour d’Israël, Issa Cissokho n'est pas pour autant à la retraite. Pour France Bleu Loire Océan, l'arrière droit qui a connu ses plus belles heures de footballeur en Loire-Atlantique se livre avant de la rencontre entre Amiens et Nantes, deux équipes dans lesquelles il a joué.

A 34 ans, Issa Cissokho sait qu'il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Sans club depuis son retour du Maccabi Petah-Tikva, en Israël, mais pas encore à la retraite, l'ancien Canari se confie sur France Bleu Loire Océan, avant la rencontre entre Amiens et le FC Nantes ce samedi, deux clubs qu'il a côtoyé. Entretien.

France Bleu Loire Océan : de quel côté votre cœur penchera-t-il, samedi soir ?

Issa Cissokho : J'ai le cœur nantais. Je suis né ici, entre guillemets, car c'est à Nantes que j'ai signé mon premier contrat professionnel. Samedi soir, je serai forcément pour Nantes même si mes amis amiénois vont faire là tête, mais c'est comme ça.

Vous êtes restés cinq ans à Nantes, mais vous êtes aussi passé par Angers, Amiens, par le Genoa, en Italie. Où sont vos meilleurs souvenirs ?

A Angers, Nicolas Pépé était un sacré boute-en-train. A Amiens, je dirais Lacina Traoré, c'était le "Marrakech du rire"."

Ils sont à Nantes, forcément. Il y a eu cette montée de Ligue 2 en Ligue 1 (en 2013). On avait un groupe exceptionnel. J'ai eu la chance de côtoyer à Nantes des joueurs comme Sylvain Wiltord, comme Fabrice Pancrate ou encore Bruno Cheyrou. Et surtout Aurélien Capoue qui a toujours été derrière moi, même si on avait pas le même âge. C'était vraiment un boute-en-train dans le vestiaire.

Avec du recul, dans quel club il y avait la meilleure ambiance ?

Amiens, c'était pas mal, vraiment pas mal. On s'est éclatés, il y avait un sacré groupe avec Moussa Konaté, Gaël Kakuta, Serge Gakpé, qui était avec moi à Nantes, et Bakaye Dibassy. On s'est éclatés comme des malades. Mais avec du recul, le club qui m'a le plus marqué c'est évidemment Nantes. On avait un groupe magnifique avec Lucas Deaux, Ismaël Bangoura, Johan Audel, Fabrice Pancrate. On avait notre petite équipe. C'était vraiment de belles années.

Quel est le joueur le plus fou que vous avez croisé pendant votre carrière ?

J'en ai croisé pas mal des fous (rire). A Angers, Nicolas Pépé était un sacré boute-en-train. A Amiens, je dirais Lacina Traoré, c'était le "Marrakech du rire". Et puis à Nantes, il y avait beaucoup d'acteurs : Fabrice (Pancrate), Vincent (Bessat), Serge (Gakpé), Chaker (Alhadhur). L'image que je garde, c'est cette ambiance extraordinaire à Nantes.

Quand tu vois l'ovation alors que tu ne joues pas à Nantes, ça fait chaud au cœur, ça prouve que tu as fait des trucs biens à Nantes"

Et vous vous situiez où par rapport aux "ambianceurs" de vestiaires ?

J'étais bien. En Italie, ils sont encore marqués par ce que j'ai fait alors que je ne parlais même pas italien. On a pris des chaussures de joueurs pour y mettre des choses à l'intérieur. A Nantes, j'ai encore l'image du Harlem Shake (un défi vidéo venu des Etats-Unis qui consistait à se déguiser et à danser de manière désordonnée sur le titre "Harlem Shake", de Baauer) avec Michel Der Zakarian qui débarque à la fin avec son peignoir (rire). Et le pire dans tout ça, pour vous dire ô combien il y avait une bonne ambiance, c'est que les femmes des joueurs l'ont fait aussi. On était pas au courant. Lorsqu'on est arrivés lors d'une causerie, on nous a mis ça. On était choqués. Mais ça faisait extrêmement plaisir de voir qu'il y avait ce côté familial qu'il n'y a peut être plus aujourd’hui à Nantes.

Vous êtes plutôt stade de la Beaujoire ou stade de la Licorne ?

Forcément, stade de la Beaujoire. C'est un stade mythique, qui attire les joueurs. Je me rappelle des première années où je jouais, je prenais des photos. Quand les joueurs viennent et qu’ils prennent des photos, ça prouve bien que ça reste un stade mythique. Avec la tribune Loire, il y a des supporters euphoriques tout au long de la partie et on garde l'odeur des Ouédec, des Pedros qui sont passés par là. Nantes, c'est Nantes et ça restera un grand club français.

Mes amis amiénois vont me faire la tête mais j'ai le cœur nantais" - Issa Cissokho

Quand vous jouiez à Amiens ou à Angers, qu'est ce que ça vous faisait de revenir à la Beaujoire ?

C'est particulier. On ne sait pas si on va faire un bon ou un mauvais match. Il y a beaucoup d'émotion qu'il faut gérer. On recroise tout le monde, mais le plus fantastique, c'est à la fin du match. Quand tu vois l'ovation alors que tu ne joues pas à Nantes, ça fait chaud au cœur, ça prouve que tu as fait des trucs biens à Nantes. C'est très touchant, ça prouve qu'on nous a pas oublié.

Et pour revenir au match de ce soir, qui est favori, selon vous ?

Je dirais avantage à Amiens parce qu'ils sont à la maison. Il y a également le retour de Gaël Kakuta qui est super important car c'est un joueur très technique et qui pourrait faire la différence. Il y a l'ambiance à la Licorne qui a bien changé, le nouveau coach qui ramène ses idées. Mais je pense que Nantes peut aussi réussir quelque chose.

