FC Nantes - "Mes buts seront pour elle" : Ignatius Ganago, le football pour continuer de vivre

Le sprint de tous les Nantais pour venir enlacer "Ganagoal", auteur de son cinquième but en 7 matches contre le Paris Saint-Germain, ce samedi soir , valait mieux que mille mots. Mais cette fois, le sourire pourtant si contagieux d'Ignatius Ganago n'a pas irradié un Parc des Princes complètement amorphe. Le Camerounais s'est contenté de célébrer l'égalisation des Canaris avec un simple doigt pointé vers le ciel. Là, où sa jeune fille s'est envolée, il y a à peine trois semaines . "Tous mes buts seront toujours pour elle, confie l'homme de 24 ans, la voix teintée d'émotion. C'était une bouffée d'énergie. Elle était toujours joyeuse. J'espère qu'elle sera fière de moi et que je maquerai beaucoup de buts pour elle." Une raison de vivre désormais pour l'attaquant qui tente de surmonter ce deuil.

Le beau geste de Mbappé, le soutien du monde du foot

L'image a été captée dans le couloir qui relie le terrain aux vestiaires, à la fin de la rencontre. La star du soir, Kylian Mbappé, nouveau recordman de buts avec le Paris Saint-Germain , enlevant le maillot avec lequel il avait inscrit son 201e but pour le donner au Camerounais. "Cela fait plaisir de voir des gens comme ça qui pensent à toi, souligne Ignatius Ganago. Aujourd'hui, j'ai pu parler avec Kylian et il m'a donné beaucoup de force." La résilience de l'avant-centre est épatante. Elle pourrait être une source d'inspiration pour beaucoup. "Pour moi la clé, c'est de jouer au football", croit-il. Et de côtoyer un monde qui lui a apporté tout son soutien depuis le drame qu'il traverse.

Retourné dans son pays natal pour les funérailles de Chloé, Ignatius Ganago n'a cessé de recevoir des messages, des appels et des témoignages de soutien. "C'est quelque chose que je n'oublierai jamais", assure-t-il. L'hommage du Stade Bollaert lors de la réception des Canaris avec plusieurs banderoles déployées par les supporters, un t-shirt spécial porté par les joueurs et la vente aux enchères des tuniques de la rencontres afin de réunir des fonds pour la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique, "je l'ai regardé à la télé, chez moi", dévoile le joueur. "J'étais triste, mais ça fait plaisir de voir que le foot, ce n'est pas seulement taper dans un ballon, poursuit Ignatius Ganago. Il y a des choses qui dépassent le foot. C'est un monde où on est ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments."

Les joueurs de l'OGC Nice, club dans lequel a été formé Ignatius Ganago, ont apporté leur soutien à l'attaquant nantais après le décès de sa fille © AFP - Valéry Hache

"C'est compliqué de se lever tous les jours"

Revenu à Nantes en même temps que ses partenaires rentraient du Pas-de-Calais , le 19 février dernier, l'attaquant formé à Nice a exprimé, à son entraîneur, le besoin de vite recommencer à jouer. "Il faut que j'avance, souffle-t-il aux trois journalistes présents à ses côtés dans la zone mixte du Parc des Princes, comme pour tenter de s'en persuader. J'ai envie de jouer au foot, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je vais continuer de jouer et de me donner à fond sur le terrain. De voir mes coéquipiers tous les jours, de rigoler avec eux, ça me change les idées, cela me donne de la force." Mais cela n'enlève rien à son chagrin et à sa douleur perceptibles sur son visage et qui tranche avec la jovialité qui était la sienne au quotidien avant le décès de sa fille de quatre ans.

"Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour elle, lance "Gana". C'est compliqué de se lever tous les jours en sachant que la personne que tu aimais le plus au monde n'est plus là. Mais, une fois que je suis à l'entraînement, ça me change un peu. Je suis content de faire ce métier-là parce que vraiment ça me change les idées. Si j'étais dans un bureau tout seul, ça aurait été plus difficile. Là, tous les jours, j'ai au moins deux heures durant lesquelles je ne pense pas qu'à ça." Le travail comme un refuge, une façon de s'évader quelques minutes avant d'être rattrapé par sa réalité. "Je ne l'oublierai jamais", promet l'homme qui se donne désormais une raison de vivre : "Je veux me battre pour elle et j'espère que je la rendrai fière".