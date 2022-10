FC Nantes - Michel Der Zakarian : "Un des publics les plus chauds de France"

Formé au FC Nantes, Michel Der Zakarian a ensuite réalisé deux passages sur le banc des Canaris, en 2007-2008 et entre 2012 et 2016.

Il est revenu chez lui, à La Baule, se ressourcer. À peine plus de deux semaines après que le Stade Brestois lui a indiqué la sortie, Michel Der Zakarian aspire déjà à retrouver un club. En attendant, il passe du bon temps sur les parcours de golf tout en gardant un œil attentif sur le football. L'ancien entraîneur du FC Nantes et du Clermont Foot, deux clubs qui s'affrontent ce dimanche après-midi à la Beaujoire, a accepté de revenir sur "deux passages de [s]a vie très enrichissants". Ses deux premières expériences en tant qu'entraîneur principal d'une équipe professionnelle. Taiseux, comme toujours, et parfois rieur, l'homme qui passera le cap de la soixantaine dans quatre mois a remonté le temps. "Depuis, j'ai pris quelques rides", sourit-il.

Michel Der Zakarian, une tradition nantaise

Finalement à Nantes, on aime bien faire revenir les anciennes gloires. La tradition n'a jamais cessé d'Anton Raab à Vahid Halilhodžić en passant par Raynald Denoueix, Loïc Amisse, Angel Marcos et bien évidemment Jean-Claude Suaudeau et aujourd'hui Antoine Kombouaré. Michel Der Zakarian fait partie de ce cercle fermé. Biberonné à la philosophie jaune et verte, lancé dans le grand bain par Jean Vincent, champion de France en 1983, entre l'Arménien et les Canaris, c'est une histoire qui dure. Malgré des relations extrêmement fraîches avec l'actuel président, Waldemar Kita, dont il a assisté, de très près, aux premiers pas dans la peau de propriétaire du club aux huit étoiles. "À Nantes, mon premier passage a été plus court que je ne l’imaginais, regrette l'ancien défenseur. Après la montée, au bout de trois matches j’ai été remercié."

Il restera neuf mois au chômage avant de rebondir à l'échelon inférieur, en Auvergne. "Clermont, c’était trois années très enrichissantes, apprécie Michel Der Zakarian. Vous aviez du beau monde avec les Alessandrini, Benatia, un effectif de jeunes joueurs qui avaient envie d’apprendre et de progresser. Sur les trois saisons on a failli monter deux fois, on les a effleurées, ces montées." De ses trois saisons dans le Puy-de-Dôme, l'ex-technicien de Montpellier a été marqué par "deux hivers très froids (rire)" mais également par l'osmose à tous les échelons de la direction d'un club qui "travaille avec beaucoup de sérénité", dans l'ombre du rugby, sport phare dans la région. Avant de retrouver la lumière à Nantes.

"Je suis très heureux pour le public nantais"

Deux passages, deux montées en Ligue 1 et à chaque fois une rupture délicate . Mais le Franco-Arménien préfère parler de ce qu'il aime : le FC Nantes. Et de son retour sur la scène européenne, celle sur laquelle il était monté quatre décennies plus tôt et où il avait notamment fait se soulever la Beaujoire en marquant le premier but contre l'Inter Milan en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. "Je suis très heureux pour le public nantais, assure-t-il, sans détour. Contre Qarabag, j’ai vu les buts et quand on voit le public, la ferveur qu’il y a derrière cette équipe, je me dis que c’est vraiment un des publics les plus chauds de France."

Si le FC Nantes est en Coupe d’Europe, c’est parce qu'Antoine a fait un très bon boulot.

La fièvre des jeudis soir retrouvée grâce au travail d'Antoine Kombouaré. "L'entraîneur est toujours associé quand ça ne marche pas mais il faut aussi faire le lien quand ça fonctionne bien, souligne le vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Montpellier. Si le FC Nantes est en Coupe d’Europe, c’est parce qu'Antoine a fait un très bon boulot. Il les a sauvés l’année d’avant, puis ils gagnent le titre la saison dernière qui leur permet aujourd’hui d’être en Europe et de faire un beau parcours jusqu’à présent. Il fait bon boulot. Il est très bon dans le management de l’équipe, mais aussi sur le terrain, il est rigoureux dans les phases où il n’a pas le ballon. Il faut savoir bien faire attaquer son équipe mais aussi bien la faire défendre." Antoine Kombouaré n'aurait pas dit mieux.