FC Nantes - Mickaël Landreau : "Il y a plein de choses qui nous rapprochent avec Alban Lafont"

"Avec Alban tout me rajeunit", rigole son illustre prédécesseur dans la cage du FC Nantes, Mickaël Landreau. Quelques heures après l'annonce de la Fédération Française de Football de la sélection d'Alban Lafont pour le prochain rassemblement des Bleus, ce lundi, l'ex-gardien se dit "très content" pour le joueur de 23 ans. Il évoque aussi spontanément les nombreux points communs qui lient les deux hommes.

"Je ne suis pas surpris avec Alban"

Mickaël Landreau a enfin un successeur. Dernier Nantais à avoir été appelé en Équipe de France, il y a 16 ans, le portier aux 11 sélections parle d'une convocation au mérite pour Alban Lafont. "Je suis très content pour lui parce qu'il travaille, il a vraiment passé un cap depuis plus d'un an et je ne suis pas surpris avec Alban, confie l'homme de 43 ans, impliqué dans le "Collectif Nantais". Pour avoir rencontré et échangé avec son papa, il y a quelques années, je suis content pour sa famille également, ce sont des moment de très grande fierté."

C'est quelqu'un de sympa, d'agréable et c'est important pour être numéro trois en Equipe de France.

L'ancien capitaine, vainqueur de cinq trophées avec son club formateur, sait de quoi il parle. "C'est le plus jeune à avoir joué en Ligue 1, avant c'était moi, commence-t-il à énumérer. Il remporte la Coupe de France avec le FC Nantes comme moi. Il y a plein de choses qui nous rapprochent finalement avec Alban." Il oublie même le fait que les deux ont honoré le brassard de capitaine du club. "Ca récompense le fait qu'il confirme au plus au niveau, analyse le consultant télé. Il a été très décisif sur la deuxième partie de saison notamment et il a fait un très très bon début de saison aussi." Mais il n'élude pas le fait qu'il sera difficile pour lui de porter le maillot des Bleus en match, du moins dans un futur proche. "Ca va peut-être être un peu plus difficile sur ce rassemblement même si on ne sait jamais, évoque Mickaël Landreau. Mais c'est quelqu'un de sympa, d'agréable et c'est important pour être numéro trois en Equipe de France." Et l'ex-joueur de Paris, Lille et Bastia en connait un rayon sur ce rôle si particulier dans la hiérarchie des portiers qu'il a occupé pendant plusieurs années.

L'ex-capitaine du FC Nantes, Mickaël Landreau, a connu sa dernière sélection en Équipe de France, le 16 novembre 2007 face au Maroc. © AFP - Eddy Lemaistre