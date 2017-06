FC Nantes : "Monsieur Domenech et la FFF bloquent le dossier Ranieri" Waldemar Kita

Les dirigeants du FC Nantes et l'entraîneur italien Claudio Ranieri ont trouvé un accord ce lundi sur un contrat de deux ans. Problème, selon les règlements, le transalpin, 65 ans, a dépassé l'âge limite pour signer dans un club français.

Le président du FC Nantes Waldemar Kita monte au créneau. Il accuse la Fédération Française de Football (FFF) et Raymond Domenech le patron de l'UNECATEF (syndicat des entraîneurs) de bloquer l'arrivée du coach italien Claudio Ranieri au FC Nantes. En cause, son âge. Il a 65 ans depuis octobre dernier. Et les règlements de Ligue de Football Professionnel (LFP) interdisent le recrutement d'un entraîneur de plus de 65 ans.

ECOUTEZ Waldemar Kita sur Radio France (joint ce lundi)