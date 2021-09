FC Nantes : Moses Simon, la gauche qui gagne

Il se régale à bouffer de la craie, à enchaîner les sprints le long de la ligne de touche gauche, son deuxième jardin. Les jardiniers en sont presque à devoir à remblayer les côtés du terrain, tant l'ailier enchaîne les allers-retours à en dégoûter ses adversaires. A 26 ans et après une saison délicate, où il a longtemps traîné son spleen, Moses Simon est dans la forme de sa vie. Altruiste. Spectaculaire. Clinique. Passeur décisif cinq fois déjà, le natif de Jos au Nigéria caracole en tête de ce classement et sera une fois encore une des principales armes offensives du FC Nantes, ce dimanche après-midi sur le gazon d'Auguste Delaune.

Moses Simon sait se rendre indispensable

Les suiveurs assidus des Jaune et Vert avaient été prévenus au sujet du Super Eagles. Il est du genre à séduire et faire l'unanimité lors de sa première saison. Avant de peiner ensuite. Auteur de 5 buts et autant de passes en 26 rencontres, Moses Simon avait vécu un deuxième exercice plus délicat. A l'image des Canaris. Les changements d'entraîneurs à foison ne sont pas innocents, non plus, au fait que le virevoltant numéro 27 était rentré dans le rang. Jusqu'à la signature d'Antoine Kombouaré, en février dernier, qui a fait office d'électrochoc.

Au moment de composer son onze, le nom de Moses Simon est quasiment le premier à être coché sur le papier du Kanak. Titulaire sans conteste avec 21 matches au compteur, soit l'ensemble des rencontres disputées, l'ex-joueur de Levante a retrouvé le sourire en étant décisif à 13 reprises soit autant que depuis sa signature au FC Nantes, en août 2019. "Je le vois au quotidien, s'entraîner et c'est vrai qu'il a vachement progressé", atteste Jean-Charles Castelletto.

Moses Simon, a sorti le FC Nantes d'une situation difficile à Monaco grâce à un corner déposé sur la tête de Jean-Charles Castelletto auteur du but égalisateur, lors de la première journée de Ligue 1. © Maxppp - Valéry Hache

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ?

"On a beaucoup parlé avec Randal et Simon pour retrouver ce qui avait fait notre force, a confié le meilleur réalisateur des Jaunes, Ludovic Blas. Pour que ça fonctionne, il ne suffit pas d'avoir confiance en soi, il faut aussi avoir confiance en ses coéquipiers et se dire les choses a déclenché quelque chose, la saison précédente et, en ce moment, on surfe toujours sur cette lancée." Le déclic serait donc venu à force d'échanger. Ces derniers se sont prolongés sur les pelouses de Ligue 1 parce qu'il est toujours plus facile de se comprendre quand on parle le même langage footballistique. "Randal et moi, c'est une association qui fonctionne bien, témoignait l'ailier passé par Trencin et La Gantoise en fin de saison dernière. On a un jeu similaire, on est efficace et on a tout pour faire peur à nos adversaires."

Avec Blas et Kolo Muani, l'international nigérian a donné le tournis à plus d'un défenseur, cette saison. "Il sait qu'on a besoin de lui, qu'il est important dans cette équipe, abonde son entraîneur. Il se sent fort, il a un gros mental et c'est un garçon qui aime les responsabilités." Qu'à cela ne tienne, avec le départ d'Imran Louza à Watford, Antoine Kombouaré lui a confié le soin de la responsabilité des coups de pieds arrêtés, avec un certain succès - deux buts sur corners. Mais cette "Simon dépendance" pourrait aussi montrer ses limites. La succession des courses à très haute intensité - il a été flashé 33 km/h, cette saison - et le repli défensif désormais respecté avec une certaine assiduité sont énergivores pour le joueur acheté cinq millions d'euros. Au risque de voir sa forme décliner au fur et à mesure des rencontres.

"C'est le risque, admet volontiers le successeur de Raymond Domenech. Il peut être moins performant, il peut se blesser. Les adversaires peuvent le bloquer un peu plus parce qu’il a un jeu plus lisible. Si ça arrive, on a les joueurs pour le remplacer mais là, ça fonctionne, donc on ne va pas changer quelque chose qui marche." Il faudra de toute façon y songer à un moment donné, Simon étant amené à s'envoler pour le Cameroun pendant les fêtes de fin d'années avant de disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection, en janvier et février. "On y pense, souffle l'entraîneur nantais. Mais on a le temps. Tant qu’il est là, j’ai envie de faire en sorte qu’ils soit très performant." Avec tous les risques que ça comporte.