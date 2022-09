FC Nantes : Mostafa Mohamed, le "bulldozer" égyptien qui veut mettre des buts à la pelle

Cela ressemble de plus en plus à une très bonne pioche pour le FC Nantes. Arrivé sous forme de prêt avec option d'achat, fin juillet, avec la délicate mission de renouveler l'attaque des Jaunes, Mostafa Mohamed est en train de se faire une réputation en Ligue 1. Buteur contre Strasbourg, ce mercredi soir, il confirme les progrès entrevus lors des derniers matches où il s'est montré décisif sur les cinq derniers buts nantais.

Un attaquant qui en rappelle un autre

"C'est un vrai numéro 9, un vrai attaquant, observe Ludovic Blas. Il faut qu'il soit dans la surface, le reste on s'en occupe et on lui donne les ballons." Dans un style très singulier qui rappelle à certains supporters Viorel Moldovan. L'Égyptien est encore loin des statistiques de son aîné roumain et il devra confirmer sur la durée "et pas seulement sur deux matches" tempère son entraîneur, Antoine Kombouaré : "Un joueur professionnel, on le juge sur la durée, poursuit le Kanak. Mais pour le moment, c'est encourageant."

Sur la première frappe, les supporters ont rigolé, sur la deuxième ils ont pleuré.

Sur la pelouse de la Meinau, il a néanmoins marqué des points. Et un but ! Inscrit en fin de rencontre, qui permet aux Jaunes de ramener un nul aux allures de victoires. "Quand la balle est arrivée, j'ai dit à Evann : laisse, rigole le natif de Gizeh. C'est le seul mot que je connais en français. Ensuite, j'ai essayé de faire un crochet intérieur mais je me suis rendu compte que l'angle était fermé. J'ai donc décidé de faire un crochet extérieur. Juste avant, je venais de rater une frappe enveloppée parce-que j'étais sur mon mauvais pied d'appui. Là, j'ai retenté et c'est passé. Lors des séances vidéos, j'avais vu que le gardien [Matz Sels, ndlr] prenait la plupart de ses buts du côté gauche. Sur la première frappe, les supporters ont rigolé, sur la deuxième ils ont pleuré."

Face à Toulouse, dimanche dernier, Mostafa Mohamed a inscrit le premier but de son aventure nantaise. © AFP - Guillaume Souvant

"Je suis content de mes débuts"

L'homme est très bosseur, il aime analyser les adversaires lors des séances vidéos mais il attribue néanmoins sa "réussite à Dieu". Auteur de 60 buts dans sa carrière, dont une majorité dans les championnats turc et égyptien, le joueur a l'occasion, à Nantes, de franchir un cap dans sa carrière. "La Ligue 1, c'est un rythme différent de la Turquie et des autres championnats que j'ai connu, confirme t-il. Techniquement, c'est plus fluide mais je suis content de mes débuts et j'espère être de mieux en mieux au fil des matches." L'ambiance dans le vestiaire et la bienveillance de ses partenaires devraient l'y aider.

"On m'a super bien intégré", sourit l'ex-avant-centre de Galatasaray qui est en train de se reconstruire un cocon sur les bords de l'Erdre. Sa femme et son jeune fils viennent de le rejoindre et il fait des progrès dans la langue de Molière au point "de déjà bien s'exprimer en français", confie un membre de son entourage. Il reste maintenant à celui que l'on surnomme "le bulldozer" depuis son passage à Zamalek, en Égypte, à rouler sur la Ligue 1.