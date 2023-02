FC Nantes - Moussa Sissoko : "Il ne faudra pas partir à l’abordage face à la Juventus"

Le FC Nantes a choisi son joueur le plus expérimenté sur la scène continentale pour répondre aux médias, ce mercredi après-midi, à la veille du 16e de finale aller de Ligue Europa. Suivi par son entraîneur, Antoine Kombouaré, Moussa Sissoko s'est présenté dans l'immense auditorium du Juventus Stadium. Principalement interrogé par les journalistes nantais, l'ancien finaliste de la Ligue des Champions a tenté de positiver. Tout en évoquant la difficulté de la tâche qui attend les 12es de Ligue 1. Entretien.

Quel est votre état d’esprit à la veille de ce 16e de finale aller face à la Juventus Turin ?

On est très motivé, il y a beaucoup d’excitation, on sait que ce n’est pas un match comme les autres. Pour la quasi-totalité du groupe, ça sera une première demain de jouer contre une équipe comme la Juventus. Il va falloir jouer cette rencontre pour la gagner, il ne faudra pas regarder cette équipe. On en est conscient. Depuis la fin de la Coupe du Monde, on a vu un grand changement et il va falloir continuer sur cette dynamique-là, sans oublier que c’est un duel qui se joue sur deux matches.

L’atmosphère est-elle particulière autour de ce genre d’évènements ?

C’est quelque chose d’excitant, ça veut dire qu’il y a quelque chose de grand qui arrive. Depuis plusieurs semaines, les joueurs, les supporters, la ville, même les médias attendent ça avec impatience. Jouer ce genre de matches, on ne s’en lasse pas. Ça va être à nous de savourer, tout en donnant le meilleur de nous-mêmes.

Pensez-vous que votre expérience européenne peut aider le groupe ?

Elle va forcément un peu compter. J’ai essayé d’apporter mon vécu pendant la phase de groupes et tout le monde a pu se mesurer à ce genre de matches. L’intensité n’est pas du tout la même, à ce niveau de la compétition, il faut avoir plus de vice aussi. Demain, on va essayer de jouer ce match pour le gagner mais il ne faudra pas partir à l’abordage parce-que si on prend deux, trois, quatre buts, nos chances seront minimes au retour. C’est le message que j’essaie de faire passer.

A quel genre de match vous attendez-vous ?

La Juve est, à l’image des équipes italiennes, solide défensivement. C’est aussi notre cas depuis un certain temps. On a essayé d’analyser leurs failles, on va continuer de le faire lors de la séance vidéo d’avant-match avec le coach, pour savoir où leur faire mal. On a des joueurs de qualité pour y arriver.

A combien estimez-vous vos chances face à la Juventus ?

On a eu le temps de se préparer à ce genre de matches. Pour la quasi-totalité du groupe, cette saison était celle de la découverte, on partait un peu dans l’inconnu mais ces matches de poules doivent nous servir pour être performants sur ces rencontres à élimination directe.

En quoi ce match est différent d’une rencontre de championnat ?

Le niveau, sans manque de respect aux équipes de Ligue 1, est différent. Ça va plus vite, il y a des joueurs de meilleure qualité, il y a de l’expérience, c’est un club qui a l’habitude d’être à ce niveau-là de la compétition. Ce sont des grands joueurs à l’image de ceux du PSG en Ligue 1. Lorsqu’on joue Paris, c’est pareil ça va plus vite à tous les niveaux. Demain, ça sera le même type de match et ça sera à nous d’être encore plus concentrés pour faire un résultat.

Avez-vous eu votre ancien coéquipier en sélection, Paul Pogba, ces derniers jours ?

Je n’ai pas parlé à Paul, ces derniers jours. Je sais qu’il est dans une saison très compliquée avec toutes les blessures qu’il a eues.

Quels souvenirs gardez-vous de ce Juventus Stadium ?

J’ai dit aux joueurs que c’est une très grosse ambiance. Quand je suis venu avec Tottenham, j’ai été surpris de l’ambiance, avec un public chaud. Ce sont des passionnés. Je me souviens qu’on avait fait un bon résultat avec un match nul et j’espère que ça sera aussi un beau match demain.