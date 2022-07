FC Nantes - Moussa Sissoko : "Je ne suis pas venu pour changer l’équipe"

C'est un Moussa Sissoko tout sourire qui a pénétré, entouré d'Antoine Kombouaré et de Franck Kita, ce vendredi en début d'après-midi dans une salle de presse quasiment pleine. "Je remercie Moussa qui a fait énormément d'efforts pour venir ici", a lâché d'emblée le directeur général délégué du club. Arrivé à la Jonelière, ce vendredi matin après avoir passé sa visite médicale, l'international français n'a pas caché sa volonté de rebondir après une saison ratée en Angleterre.

Sans surprise, la mentalité de l'international français a beaucoup plu au technicien des Canaris. "Ça a matché (sic) de suite avec Moussa, évoque le Kanak. C’est un grand champion mais aussi un grand homme et je sais qu’il va nous apporter beaucoup sur le terrain et dans le vestiaire." Dans l'axe sur le pré, en première ligne en coulisses pour apporter son immense expérience à des joueurs qui, dans leur grande majorité, s'apprêtent à découvrir la Coupe d'Europe. Entretien.

"Le fait que Nantes soit en Coupe d'Europe a pesé dans la balance"

Pourquoi avez-vous fait le choix de revenir à France, et à Nantes ?

J’ai passé dix ans en Angleterre, pour moi c’était un rêve d’enfant et je l'ai réalisé. Il n’y avait pas de moment précis pour rentrer en France, ce n'était pas planifié mais j'ai toujours eu dans un coin dans ma tête l'idée de revenir. J’en ai eu l’opportunité avec Nantes qui m’a proposé un projet intéressant. Les discussions que j’ai eu avec l’entraîneur et le président m’ont séduit. Ce jour-là est donc arrivé. Et puis ma famille et mon fils vivent en France, ça a forcément pesé dans la balance.

Jouer en Championship, la deuxième division anglaise, était pour vous inconcevable ?

Je ne me voyais pas jouer en Championship, je voulais évoluer au plus haut niveau. J’aurais pu jouer dans d’autres clubs en Premier League mais j’ai fait le choix du FC Nantes et j’en suis très heureux.

Avez-vous évoqué le sujet avec votre ex-coéquipier à Watford Imran Louza ?

J’en ai effectivement beaucoup parlé avec lui. Je sais qu’il est vachement attaché au club, c’est sa maison, et il m’a donné quelques conseils, quelques endroits où aller. Après, petit à petit, je vais découvrir la ville par moi-même.

Êtes-vous conscient de l'attente que peut susciter votre arrivée ?

Il va y avoir de l’attente et j’en suis conscient mais peu importe le joueur qui arrive, il y en a toujours. Après, je ne me mets pas de pression. Aujourd’hui j’ai 32 ans, je vais essayer d’apporter mon expérience, je ne suis pas venu pour changer l’équipe qui a une structure de jeu avec une certaine façon de jouer, je vais juste essayer d’apporter mes qualités au service du collectif.

La qualification de Nantes en Coupe d'Europe a-t-elle pesé dans votre choix ?

Bien sûr. Durant ma carrière, j’ai joué pas mal de matches européens et je sais que ça a une saveur particulière pour tout joueur. Le fait que Nantes y soit a pesé dans la balance. J’espère maintenant que la Coupe d'Europe se passera bien même si ça ne sera pas facile.

Le néo-Canaris Moussa Sissoko a dit, ce vendredi lors de sa présentation à la presse, son envie de retrouver l'Equipe de France et de disputer le Mondial au Qatar. © AFP - Franck Fife

"J'ai faim de victoires"

Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

J’ai faim de victoires. La saison dernière a été difficile à Watford avec une relégation qui a été dure à accepter mais il faut la digérer et passer à autre chose. Je regarde vers l'avant et je vais me servir de ce qui s’est passé, y compris en bien, pour faire mieux avec le FC Nantes.

Justement, que représente ce club à vos yeux ?

C'est, pour moi, un très grand club français, historique, huit fois champion avec de très grands joueurs qui y sont passés. Il y a un stade mythique avec une ambiance incroyable. J’ai hâte de découvrir tout cela et j’espère que l’on va faire de belles choses ensemble.

Avez-vous déjà rencontré vos coéquipiers depuis votre arrivée ce matin ?

J’ai même tenu un discours devant eux tout à l’heure. J’en connais beaucoup, pas encore tous malheureusement, mais je sais qu’il y a d’autres milieux. Je leur ai dit qu'il y aura de la rotation et il faudra être le plus complémentaire possible pour faire une bonne saison et continuer sur la lancée de la saison passée.

En tant que milieu polyvalent, avez-vous une préférence sur votre positionnement ?

Depuis que j’ai commencé, j’ai toujours dit que mon poste préférentiel était dans l’axe. C’est là où je me sens le mieux et où je m’épanouis le plus. Mais si on me demande de jouer sur un côté, je le ferai. Le plus important est et reste le collectif. Nantes a une manière de jouer différente par rapport à mes clubs précédents mais je vais m’adapter et je sais que la mayonnaise va prendre.

Avez-vous toujours l'Équipe de France dans un coin de la tête ?

Évidemment, pour moi, j'ai encore toutes mes chances. Certes, je n'ai plus été convoqué depuis le dernier Euro et je le comprends car, à Watford, les résultats n’ont pas été aussi bons que ce qu’on attendait mais je recevais les pré-convocations. Et rien n’est joué. Je vais jouer ma chance à fond et le coach [Didier Deschamps, ndlr] fera ses choix. Mais je pense au Mondial au Qatar depuis longtemps.