FC Nantes : Ndiawar à la Beaujoire, une mobilisation incroyable pour un Sénégalais fan des Canaris

"Le Nantais" débarque enfin chez lui ! Grâce à la mobilisation et à la générosité des supporters du FC Nantes, Ndiawar Diongue va enfin pouvoir délaisser son poste de télévision, volume à fond lors des rencontres des Canaris, pour contribuer à faire grimper les décibels à La Beaujoire, ce jeudi soir contre Qarabag en Ligue Europa . Inconditionnel des Jaunes depuis la saison 94/95 et le fameux but de Loko contre le Paris-Saint-Germain "qui part d'une touche avec un ballon qui n'avait pas touché le sol", ce Sénégalais peine à réaliser ce qu'il est en train de vivre. "Tout va si vite, confie Ndiawar, commerçant à Dakar. La magie des réseaux sociaux, c'est incroyable." Tout est parti d'un simple tweet le 2 septembre dernier. "On dit que Twitter est un défouloir, la preuve que ça n'est pas que ça, souligne Frédéric Pineau, auteur de cette publication. Ce sont aussi de belles actions collectives et de belles rencontres." Cinquante-cinq jours plus tard, il s'apprête à grimper dans les gradins de l'antre des Jaune et Vert. Incroyable.

Plus de 1.500 euros récoltés en moins de 48 heures

Au fil de ses années de supporter, "le Nantais" a réussi à mettre la main sur trois maillots portés par des Canaris, ceux de Franck Signorino, Papy Djilobodji et Ismaël Bangoura. Vingt-sept ans d'une ferveur qui s'est réveillée alors qu'il n'était encore qu'à l'école primaire. "Il y avait un ami dans ma rue qu'on surnommait Nicolas Ouedec, c'est lui qui m'a transmis cette passion pour le club, raconte l'homme qui, plus jeune, rêvait d'embrasser une carrière professionnelle dans le football. Il avait plusieurs posters du FC Nantes dans sa chambre, il m'a présenté les joueurs et depuis ce jour je n'ai pas cessé d'aimer le FC Nantes." Au fil des rencontres, @ndiawzo2 , sur Twitter, livre tour à tour ses impressions, critique, encourage, échange. "C'est quelqu'un que je vois beaucoup passer dans mon fil d'actualité, confirme Frédéric Pineau alias @KerZadarian , presque 14.000 abonnés. Un jour, il me raconte son histoire, ça m'a touché. J'ai la chance d'être pas mal suivi sur Twitter, et je savais qu'en partageant son récit, ça allait réagir et ça n'a pas manqué."

Il y a des supporters de toute la France qui ont participé à cette cagnotte y compris des personnes qui ne suivent pas le foot. C'est beau.

Très vite, des supporters nantais se manifestent. Une idée germe : faire venir Ndiawar à la Beaujoire. "Tout le monde nous a dit : les gars, c'est de l'utopie, c'est impossible, glisse Gwénolé, 48 ans, qui l'accueille pendant son séjour en France. Ca ne nous a pas arrêté. C'est devenu un défi, on l'a relevé et on a réussi !" Ils ont pu compter sur les ramifications tentaculaires de la communauté nantaise dans le monde entier. Jusqu'à Dakar, où Maxime Montembault, un Lavallois mordu des Jaunes réside depuis quelques mois. "Je l'ai invité chez moi et je me suis rendu compte qu'il connaissait tout sur le FC Nantes__, de A à Z, assure-t-il. C'était vraiment impressionnant !" Dans la foulée, ce chef d'entreprise lance une cagnotte pour réunir suffisamment de fonds pour lui faire traverser la Méditerranée, et la Loire. "En 48 heures, notre objectif était atteint, plus de 1.500 euros", se satisfait Maxime, qui s'est révélé être un voisin de Ndiawar. "Il y a des supporters de toute la France qui ont participé à cette cagnotte, complète Frédéric Pineau. Il y a même des personnes qui ne suivent pas le foot qui ont donné, c'est beau."

Ndiawar Diongue est fan des Canaris depuis 1995 et le but de Patrice Loko face au Paris-Saint-Germain. - DR

"En 2007, j'avais essayé de venir mais on m'avait refusé le visa"

Le plus difficile, finalement, aura été d'obtenir un visa pour permettre à l'homme habitant Dakar de sauter, pour la première fois, dans un avion. "Ca été un petit parcours du combattant pour qu'il ait le droit de venir sur le territoire pendant cinq jours, retrace Maxime Montembault qui s'est notamment chargé d'aider Ndiawar Diongue dans les démarches administratives. Ici au Sénégal, il y a quelques tensions en ce moment avec l'ambassade de France." Elles ne datent pas d'hier. "En 2007, j'avais essayé de venir mais on m'avait refusé le visa, rembobine "le Nantais". Là, c'est allé incroyablement vite. Je n'y croyais pas au début. Quand l'ambassade m'a appelé lundi pour me dire de venir chercher mon visa, j'étais très très très ému__." Entre temps, la demi-douzaine de supporters surmotivée n'a pas chômé pour organiser sa venue, gérer l'hébergement, les places au stade, etc. "On est en plein dans l'ADN du FC Nantes avec ces notions de partage et d'union", lâche Gwénolé.

Avant d'arriver à l'aéroport Nantes-Atlantique par le vol de TO 8021 de 23 heures ce mercredi, Ndiawar a fait les boutiques pour s'équiper en conséquence : "J'ai acheté un manteau et des pulls", liste le trentenaire qui n'a pas manqué de mettre un de ses maillots fétiches dans sa valise. Le jeune Gor Manvelyan et le chouchou de la Beaujoire, Nicolas Pallois, lui ont déjà promis une tunique afin d'agrandir sa collection. Le FC Nantes dévoile à France Bleu Loire Océan lui réserver également une surprise, dimanche, juste avant la réception du Clermont Foot. "Ca va être énorme, espère le Sénégalais. J'ai hâte de découvrir la Beaujoire et j'espère passer un séjour victorieux." Parce que l'homme, en passionné des Canaris, sourit au rythme des succès des Jaunes et ne peut cacher sa tristesse dans le cas contraire.