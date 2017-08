FC Nantes : "Neymar est arrivé au PSG comme si c'était le roi du monde " - Abdoulaye Touré

Titulaire lors des trois premiers matchs de Ligue 1 cette saison, le milieu de terrain du FCN Abdoulaye Touré est quelque peu agacé par la battage médiatique autour de l'arrivée du Brésilien Neymar au PSG. En conférence de presse, le Nantais n'a pas mâché ses mots.

Neymar par-ci. Neymar par-là. Le Nantais Abdoulaye Touré n'en peut plus. Et il l'a fait savoir ce jeudi matin lors du traditionnel point presse à la Jonelière. "Je trouve que les journalistes en font trop autour de l'arrivée du Brésilien Neymar au PSG. Ok, c'est une star. Ok, il fait rêver. Mais le championnat ne tourne pas qu'autour de lui. Il y a également 19 autres équipes" précise le milieu de terrain du FC Nantes. "Il est arrivé en Ligue 1 comme si c'était le roi du monde. Ca m'agace" souligne le joueur originaire du quartier Malakoff à Nantes. "Si j'étais amené à jouer contre lui, je ne resterais pas les yeux ouverts à le regarder jouer" conclut-il.

Ce samedi, le FC Nantes accueille Lyon pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.