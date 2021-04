FC Nantes : un match animé mais une nouvelle défaite des Canaris face à Nice (1-2)

Les Nantais voulaient renouer avec la victoire sur leur pelouse après près de six mois sans succès. "On a envie de réparer, de corriger ce que l’on ne fait pas bien et surtout à domicile", disait l'entraîneur Antoine Kombouaré avant le match. Ses hommes, pourtant plein de bonnes intentions dans les paroles d'avant-match, se sont une nouvelle fois inclinés, leur treizième défaite de la saison face à Nice (1-2).

Le début de match avait tout d'un cauchemar pour les Jaune et Vert. Après dix minutes de jeu, Abdoualye Touré a crocheté Kephren Thuram à l'entrée de la surface de réparation. Sans hésitation, Stéphanie Frappart a indiqué le point de penalty. Kasper Dolberg, peu réaliste cette saison, a frappé en force côté droit pour tromper Alban Lafont (0-1, 10').

Le Danois a inscrit son quatrième but de la saison, puis son cinquième moins de vingt minutes plus tard. Il a bénéficié d'une faute de main d'Alban Lafont pour tirer dans le but vide (0-2, 29').

Dans cette première période, Nantes s'est reposé sur son attaquant nigérian pour mettre le feu dans la surface niçoise. Moses Simon a fait la différence à de nombreuses reprises dans son couloir gauche. C'est lui qui a trouvé Abdoulaye Touré sur corner peu de temps après l'ouverture du score. Le joueur formé au FC Nantes a profité d'un cafouillage pour pousser le ballon au fond (1-2, 32').