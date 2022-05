FC Nantes : Nicolas Pallois et la Coupe de France, une histoire singulière faite d'émotions

La réputation d'un homme bourru lui colle à la peau depuis des années. Il n'en a que faire. Nicolas Pallois fait du Nicolas Pallois et il ne cherche pas à plaire. Ni aux journalistes, ni aux supporters dont une partie se plaît à acclamer ses remontées du terrain, ballon au pied ou ses tacles glissés souvent bien sentis. À 34 ans, le défenseur a su s'adapter à la valse des entraîneurs au FC Nantes pour rester indispensable en défense. Quelque 370 matches en professionnel dont le point de départ a été 2010 et le parcours de Quevilly en Coupe de France, resté dans les mémoires. "C’est une compétition qui a lancé ma carrière", n'hésite pas à lâcher l'ancien Niortais qui a récemment prolongé son bail sur les bords de l'Erdre jusqu'en 2024. Portrait d'un homme dont le destin est intiment lié à la Coupe de France et qui a la possibilité, le 7 mai prochain au Stade de France, d'aller glaner un premier trophée.

"On avait fait un parcours formidable, je pense que la région s'en souvient encore"

D'habitude très réservé et pudique quand il s'agit de s'exprimer face à la presse, Nicolas Pallois change de braquet à l'heure d'évoquer sa relation avec "la Vieille Dame", surnom donné à la Coupe de France. Comment pourrait-il en être autrement, lui, le diplômé en menuiserie qui a ensuite enchaîné les petits boulots tout en continuant de s'adonner à sa passion. Sa vie d'avant est désormais loin mais il n'oublie pas d'où il vient. "C’est grâce à la Coupe que j’ai signé en professionnel, livre le natif d'Elbeuf. J’ai fait la demi-finale contre le PSG en 2010 et je signe dans la foulée à Valenciennes. Peut-être que j’aurai percé aussi, mais ce tremplin-là était beaucoup plus rapide."

Pour la région, les supporters, le club, les joueurs formés à Nantes comme Quentin, ce sont des moments merveilleux à partager.

Une époque où le numéro quatre des Canaris n'arborait pas encore un crâne impeccablement rasé et une barbe poivre et sel soignée. De ce temps-là, seuls deux Quevillais ont fait carrière. Il en fait partie. "J'en ai encore quelques-uns au téléphone, confie l'ex-Bordelais entre 2014 et 2017. Il y a deux ans, le président de Quevilly avait fait un repas avec un petit match pour les dix ans de la Coupe. Tout le monde s’est retrouvé, on a passé un très bon moment et forcément c’est gravé. Cette année-là, on avait fait un parcours formidable, je pense que la région s’en souvient encore, ça marque les esprits et les petits clubs."

Le défenseur Nicolas Pallois s'est révélé à Quevilly, alors en CFA. © Maxppp - Marc Olejnik

À la recherche d'un trophée qui serait "une belle récompense"

Après trois demi-finales, le "roc" Pallois va enfin goûter au bonheur de fouler la pelouse du "Stade de tous les Français". Revenu in-extremis après sa blessure au genou à Troyes, le trentenaire se sent bien. Et il a surtout hâte. "Je n’ai approché le stade de France qu'en supporter, quelques fois, mais je n’ai jamais touché la pelouse, assure le défenseur. Ça va être la fête, il y aura une belle ambiance, et il va falloir répondre présent et fêter ça après le match." Une impatience qu'il partage avec les supporters qu'il est amené à croiser depuis que les Jaunes ont décroché leur ticket pour la finale. "Les gens me disent qu’il faut gagner un titre, ça fait 20 ans, rappelle-t-il. Il y a une génération qui n’a pas connu de titre au FC Nantes. Pour la région, les supporters, le club, les joueurs formés à Nantes comme Quentin [Merlin, ndlr], c'est merveilleux de partager ces moments-là, dans son club de cœur."

Que Nantes soit écrit sur la coupe serait top

L'homme au visage imperturbable, qui ne cache pas le fait qu'il ne regarde pas ou pratiquement pas de football une fois les grilles de la Jonelière franchies, veut revivre ce qu'il a éprouvé à la Beaujoire, le 2 mars dernier, lorsque les supporters ont envahi le terrain. "On m’a sauté dessus c’était top, rembobine Nicolas Pallois. On a chanté et dansé avec eux, on a profité. On a senti qu’on devait gagner cette finale." À 90 minutes ou un peu plus d'un titre qui viendrait magnifier plus d'une décennie en professionnel. "Ce serait le premier, tente d'imaginer le gaucher. Ça serait une petite récompense. Que Nantes soit écrit sur la coupe serait top. Dans 20 ans, on ne se souviendra plus des nom des joueurs mais on retiendra qu'on a gagné la Coupe et on va tout faire pour que ça arrive." Avec, en prime, le premier but de Nicolas Pallois dans cette compétition ?