FC Nantes : Nicolas Pallois et Pascal Gastien, l'élève retrouve son mentor

L''entraîneur du Clermont Foot, Pascal Gastien, et le défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois, se sont connus à Niort où le numéro 4 des Canaris a évolué entre 2012 et 2014.

"Avec moi, les retrouvailles c'est assez souvent", sourit Nicolas Pallois. Une semaine après avoir croisé la route de son ancien club, Bordeaux, le FC Nantes défie la formation clermontoise dirigée par Pascal Gastien, ce samedi après-midi, que le numéro 4 des Canaris connaît bien pour l'avoir côtoyé chez les Chamois Niortais. Sans filtre, l'homologue d'Antoine Kombouaré avec qui il a joué en sélection fait un bond en arrière de quelques années pour se livrer sur "Nico, une belle personne à fleur de peau [...] et un joueur au potentiel énorme mais qui manquait de rigueur". Témoignages.

Quand il débarque à Niort, après des passages à Quevilly, Valenciennes ou encore Laval, le défenseur rugueux, amateur de chandelles en plein match, "manque un peu de rigueur", se souvient Pascal Gastien. "Il avait et il a toujours un énorme potentiel, quelque chose que j'ai rarement vu chez un défenseur, rembobine celui qui est à la tête du Clermont Foot 63 depuis 2017. Mais je ne lui ai pas fait de cadeau, il s'est accroché, parce que parfois, ça a été dur, à l'entraînement notamment. Il a parfois failli laisser tomber mais à chaque fois, il s'est ressaisi, a franchi les étapes et je suis fier de ce qu'il est devenu."

Sous les ordres du technicien de 57 ans - champion de France 1989 avec l'OM -, Nicolas Pallois a disputé 76 matches, toutes compétitions confondues et a surtout acquis le niveau pour enfin taper à la porte de l'élite du football français. "C'est un bon coach et une belle personne, lance du tac au tac le défenseur central quand on prononce le nom de son ancien mentor, entre 2012 et 2014. C'est un homme qui veut toujours faire jouer ses équipes et c'est une bonne chose, je vais être très content de le retrouver."

Les deux hommes étaient restés en relation après le départ de Pallois à Bordeaux. "J'avais également gardé des liens avec Emiliano [Sala, ndlr]", ajoute Gastien. Avant de se perdre de vue, le temps faisant son œuvre, jusqu'au dernier match amical des Jaunes, le 31 juillet dernier, dominé par les Auvergnats.

Entre 2012 et 214, le défenseur Nicolas Pallois a disputé 71 matches de Ligue 2 avec Niort, sous les ordres de Pascal Gastien. © Maxppp - Aurélien Laudy

Les retrouvailles de vieux copains

En débarquant sur la pelouse de la Beaujoire, ce samedi après-midi, Pascal Gastien ne viendra pas saluer que son ancien joueur. Issu de la génération 1963, il est également un ancien coéquipier d'Antoine Kombouaré. "Ça remonte à il y a très longtemps, rigole le technicien kanak. C'est un très bon copain avec qui j'ai joué en sélection olympique et avec les Espoirs." A quelque 530 kilomètres de là, l'ex-milieu "très travailleur" dixit Kombouaré est également dithyrambique sur le technicien des Canaris. "Je ne peux vous dire que des compliments d'Antoine, confie l'homme de 57 ans. C'est un très bon entraîneur, c'est évident. On est tous pareils quand on a un petit peu de temps, qu'on essaye de mettre en place un projet, 9 fois sur 10, on a de bonnes chances d'y arriver et lui n'échappe pas à la règle, comme nous tous."

Compagnon de route du Kanak, Pascal Gastien n'a défié son ami de longue date qu'à trois reprises, avec les Chamois Niortais - lors de leur unique saison en première division - et l'Olympique de Marseille. Il s'est incliné deux fois sur le même score : 2-1. "On ne se fera pas de cadeau", disent-ils en cœur, à distance. Un match dans le match à l'occasion de ce bal des retrouvailles qui verra également le technicien clermontois croiser la route de l'entraîneur adjoint du FC Nantes, Yves Bertucci, arrivé en février dernier dans les bagages du successeur de Raymond Domenech. "Un mec que j'adore", ajoute Gastien.