FC Nantes - Nicolas Pallois : "La deuxième place est fortement possible"

La semaine s'annonce déterminante pour la suite de la saison du FC Nantes. Et celle d'Antoine Kombouaré, plus que jamais sous pression après six rencontres d'affilée sans succès. Actuel troisième de son groupe de Ligue Europa, le FC Nantes veut pourtant croire en un rebond dans son antre qui accueillera plus de 30.000 spectateurs, ce jeudi soir contre Fribourg . En cas de succès, les Canaris resteraient dans la course à la deuxième place, synonyme d'accession au barrage des huitièmes de finale de la compétition. Le défenseur, Nicolas Pallois, en est intimement convaincu et il assure que ses coéquipiers sont orgueilleux et revanchards à la veille de ce quatrième match européen.

"Retrouver cette solidité devant nos supporters"

Vous sentez-vous sous pression avant ce match face à Fribourg ?

On ne se sent pas sous pression mais on sait qu’il faut gagner les matches à domicile pour aller chercher cette deuxième place.

Ressentez-vous une différence entre vos performances à domicile et hors de la Beaujoire ?

Je ne sais pas s’il y a une grande différence mais on n’est plus à l’aise à domicile. On doit retrouver cette solidité devant nos supporters. On a besoin de tout le monde pour gagner, d’autant que la deuxième place est fortement possible.

Après la Coupe de France, il y a eu un relâchement, je pense, parce-que ça a été fort en émotion. Mais il faut vite prendre se reprendre.

Quelles sont les forces et les faiblesses des systèmes à quatre ou cinq défenseurs ?

On peut jouer dans n’importe quel système, du moment qu’on respecte le choix du coach et les consignes de jeu. On doit s’approprier les systèmes. A cinq, on est plus solide défensivement mais en même temps on prend plus de vagues. Chaque schéma a ses points fort et points faibles. Le plus important surtout est de faire le maximum sur le terrain, il faut prendre des points.

Considérez-vous cette semaine comme un tournant dans votre saison ?

On a enchainé des gros matches contre des grosses équipes. Il va y avoir plus d’attente maintenant qu'on est à la maison et il va falloir gagner. En championnat, on n’est pas très bien. Il faut prendre des points tout de suite et c'est en travaillant que l'on va inverser cette dynamique négative.

"Aujourd'hui, on ne court peut-être pas les uns pour les autres"

Comment l'expliquez-vous ?

Avant, on courait ensemble, on faisait les efforts ensemble, aujourd’hui on continue d’en faire mais on ne court peut être pas les uns pour les autres et c’est ce qui est dommage. On a des occasions mais on n’a pas forcément le geste juste ou la chance que l’on avait ces derniers mois. Il va falloir continuer à travailler parce-que ça passe par là et donner le maximum sur le terrain.

Êtes-vous inquiet par cette avant-dernière place en Ligue 1 ?

J’aurais préféré qu’on prenne des points avant et qu'on ne se retrouve pas dix-neuvième. Aujourd'hui, on y est, on ne peut plus regarder derrière. Après avoir reculé petit à petit, je pense que tout le monde a pris conscience de la situation et qu'il faut absolument remonter au classement. On ne veut pas se faire peur comme il y a deux saisons. S'il y a bien un club où on connait cette situation, c'est ici.

La saison passée, on avait cette chance qu’il faut retrouver. Il faut en faire plus mais je pense que ça va le faire.

Quelle est l'ambiance, actuellement, dans le vestiaire ?

Je pense que le groupe est concerné, le groupe travaille. A Fribourg, je pense qu’il y avait de la place pour ramener un match nul avec les deux actions en fin de rencontre. On a tout fait pour jouer cette compétition, on ne va pas pleurer maintenant parce qu’on joue tous les trois jours, on a tout un groupe à emmener, les titulaires comme les remplaçants.

Comment analysez-vous le fait que ça soit plus compliqué, cette saison ?

L’an passé, on réussissait tout ce qu’on tentait, Ludo pouvait frapper de 30 mètres, ça rentrait. C'est aussi la seule saison pleine qu'on ait fait depuis que je suis au club. Mais après la Coupe de France , il y a eu un relâchement, je pense, parce-que ça a été fort en émotion. Mais il faut vite prendre se reprendre et prendre des points parce que ça peut être compliqué par la suite. La saison passée, on avait cette chance qu’il faut retrouver. Il faut en faire plus mais je pense que ça va le faire.