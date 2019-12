FC Nantes - Nîmes Olympique : Kalifa Coulibaly veut retrouver le chemin des filets

L'attaquant du FC Nantes n'a plus marqué depuis quatre matchs

Nantes, France

Enchaîner ! Après la victoire à domicile contre Dijon la semaine dernière les Canaris veulent battre Nîmes ce samedi soir à 20h00 aux Costières. Pour cette rencontre comptant pour la 18ème journée de Ligue 1 l'attaquant Kalifa Coulibaly veut marquer, ce n'est plus arrivé depuis le 23 novembre dernier à Brest.

Quatre buts en seize matchs

Les statistiques du numéro 7 du FC Nantes ne sont pas celles qu'il espérait, quatre buts en seize matchs, l'attaquant du FC Nantes aurait aimé que le compteur affiche au moins "4 buts de plus". Cependant, l'international malien relativise : "Il y a des moments comme ça mais l'essentiel c'est le collectif, si le groupe marche bien, ça va finir par rentrer." Le plus vite sera le mieux de son propre aveu, surtout qu'une partie des supporters le sifflent. "Ça me touche mais je ne fais pas trop attention à ça", balaie l'international malien.

On est là pour l'aider"- Christian Gourcuff

Pour son entraîneur Christian Gourcuff, la solution est collective. " Je ne juge pas les statistiques, ce que je souhaite, c'est qu'il arrive à mieux coordonner les actions avec ses partenaires, et là, le déficit de confiance peut être un obstacle. On est aussi là pour l'aider, il ne faut pas qu'il se bloque", affirme le Breton.

Les Jaune et Vert vont aborder ce match avec beaucoup de confiance. Ils sont sur une bonne dynamique avec deux victoires sur les trois derniers matchs. "Les écarts se sont creusés au classement, ce n'est pas fini évidemment. Tant qu'on n'aura pas les 42 points, on pense au maintien, mais ça n'exclut pas d'avoir des ambitions."