FC Nantes : "notre public est exceptionnel, unique" pour l'entraîneur Kombouaré

Les footballeurs nantais ont dit au-revoir à la Ligue Europa ce jeudi soir. Après leur nul 1 partout en Italie; chez eux les Nantais s'inclinent lourdement : 3-0. Un match marqué par une ambiance des grands soirs à la Beaujoire.

Antoine Kombouaré, l'entraîneur nantais : "Il n'y a rien à redire sur la victoire et la qualification de la Juventus. Ils nous ont été supérieurs, j'allais dire sur tous les plans. Quand vous faites une entame de match aussi catastrophique, vous n'espérez rien (ndlr : les Nantais étaient menés 2-0 à la 20e minute). Il n'y a pas eu de match, en gros, c'est ça. J'ai surtout envie de féliciter notre parcours. On a raté notre match, on passe à autre chose, mais je n'ai pas envie de gâcher ce que l'on a fait depuis le début dans cette campagne européenne où on a été exceptionnels (...). Et puis surtout, j'ai envie de mettre en avant notre public exceptionnel, unique. Ils nous ont donné de la force pour ne pas lâcher."

Ludovic Blas, milieu de terrain : "On voulait donner un grand spectacle à tout le monde, mais on est tombé sur un grand Di Maria et sur un fait de jeu compliqué. C'est dommage (...). Il faut relever la tête et passer à autre chose. C'est une grande équipe, personne ne nous attendait à ce niveau-là. Il y a eu une très grosse ambiance ce soir."