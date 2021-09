FC Nantes - OGC Nice : Atal présent dans le groupe, 1ere pour Delort

Pour tourner la page des incidents face à l'OM, le Gym peut compter notamment sur un Aiglon qui a envie d'écrire un nouveau chapitre en rouge et noir. Andy Delort devrait bien effectuer ses premiers pas avec l'OGC Nice ce dimanche à l'occasion du déplacement à Nantes. L'ancien buteur de Montpellier figure dans le groupe communiqué par le club ce samedi. Tout comme son compatriote Youcef Atal, incertain pour la rencontre en raison d'une lésion à la cuisse contractée face à Marseille le 22 août dernier.

Aucun risque ne sera pris avec Atal

L'international Algérien s'est entraîné normalement ce samedi et les sensations ont dû être suffisamment bonnes pour que Christophe Galtier décide de l'emmener à Nantes. On se souvient malgré tout que Kasper Dolberg avait été retenu face à Bordeaux (4-0) avant la trêve internationale, avant finalement d'être sorti du groupe le jour du match. Le Gym ne prendra donc aucun risque avec un joueur souvent perturbé par les blessures ces dernières saisons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Lotomba suspendu, Kluivert forfait

En cas d'absence de Youcef Atal ce serait logiquement Flavius Daniliuc qui prendrait le couloir droit de la défense, puisque le Suisse Jordan Lotomba est suspendu. Autre absence, celle du Néerlandais Justin Kluivert, touché à la cuisse face à Bordeaux, il n'est pas suffisamment remis pour enchaîner une 5e titularisation en rouge et noir. En revanche on pourrait voir la 1ere de son compatriote Calvin Stengs, entré en jeu face aux Girondins, il postule sur le côté droit du milieu niçois. A moins que le coach ne garde sa confiance à Hicham Boudaoui sur ce côté et lance Amine Gouiri à gauche, ce qui laisserait la place à Delort en pointe et permettrait déjà de voir ce trio Gouiri-Delort-Dolberg, auteurs à eux trois de huit buts lors des quatre premières journées de Ligue 1.