FC Nantes - OGC Nice : Emerse Faé le canari devenu aiglon

Nice, France

C'est un peu le "Emersico" samedi en Ligue 1. Nantes - Nice, la 9e journée de Ligue 1 oppose les deux clubs qui ont marqué la carrière et la vie d'Emerse Faé. "C'est un match particulier pour moi parce que je suis né à Nantes et c'est le club qui m'a formé. De l'autre côté Nice c'est le club où j'ai terminé ma carrière et c'est là où j'ai démarré ma carrière d'entraîneur. C'est toujours bizarre de voir les deux équipes s'affronter."

Les deux clubs de sa vie

Hormis une parenthèse d'une saison, ratée, en Angleterre, sous le maillot de Reading (2007-2008), Emerse Faé n'a connu que ces deux clubs. Alors plutôt canari ou aiglon ? "Je suis aiglon évidemment, je vis à Nice, ma famille est à Nice, sans oublier tout ce que le FC Nantes a fait pour moi, aujourd'hui je suis un Niçois".

Le Gym, Emerse Faé le rejoint en 2008 après son expérience mitigée (8 matchs) en Angleterre. D'abord prêté, il s'impose vite comme un élément essentiel au milieu de terrain (32 matchs en 2008-2009), aux côtés notamment d'Olivier Echouafni et David Hellebuyck, sous les ordres de Frédéric Antonetti. Même s'il garde un mauvais souvenir de son premier retour à la Beaujoire sous le maillot rouge et noir. "On arrive à Nantes dans une mauvaise passe. On s'est fait éliminer par Vannes en Coupe de la Ligue quelques semaines avant. Et à la Beaujoire je passe complètement à côté de mon match. C'est peut-être le pire match de ma carrière." Ce soir-là le Gym perd 2-0, mais en fin de saison, le club lève l'option d'achat et Emerse Faé va disputer en tout une centaine de matchs sous le maillot rouge et noir jusqu'en 2012.

Sur ses phlébites : "les trois premières années ont été très difficiles. Aujourd'hui j'ai digéré."

Il aurait pu en disputer beaucoup plus mais il est contraint d'arrêter sa carrière à 28 ans à cause de phlébites à répétition, ces caillots de sang qui se forment dans l'organisme et qui restent encore aujourd'hui inexpliqués aujourd'hui pour l'ancien international Ivoirien. "Déjà quand vous décidez vous-mêmes d'arrêter c'est difficile alors quand vous êtes obligé d'arrêter pour raisons médicales c'est encore plus compliqué. Les trois premières années ont été très difficiles mais le fait de m'être reconverti ça m'a permis de digérer et aujourd'hui j'ai de nouveaux objectifs qui me procurent autant d'adrénaline que quand j'étais joueur."

Il se donne deux ans pour passer son diplôme d'entraîneur professionnel

Depuis 2012 Emerse Faé découvre le métier d'entraîneur. D'abord avec les moins de 17 ans de l'OGC Nice pendant quatre saisons. Depuis l'an dernier avec les U19 du club. Des catégories où l'important ce n'est pas forcément les trois points. L'objectif c'est d'abord d'aider chaque joueur à développer son potentiel, sans tomber dans les pièges, nombreux, qui peuvent se présenter sur la route de ces jeunes. "Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les agents, les sollicitations, c'est encore plus difficile pour eux à gérer que pour nous à notre époque. On a ce devoir de les mettre en garde et de leur ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe dans ce milieu."

Un milieu qu'il espère encore côtoyer de longues années, en passant un jour sur le banc d'un groupe professionnel. Pour cela, il continue de se former et il se donne deux ans pour passer son BEPF. Le club qui le fait rêver ? "J'ai toujours aimé le Bayern Munich. Ce n'est pas forcément un objectif ou un rêve d'entraîner ce club mais j'ai toujours été admiratif du fonctionnement de ce club."