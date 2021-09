FC Nantes - OGC Nice : la Beaujoire pour tourner la page

Pour oublier les noms d'oiseaux du Nice - OM, les Aiglons veulent maintenant clouer le bec aux Canaris ce dimanche après-midi à la Beaujoire. Un match qui oppose deux équipes séparées de seulement deux points au classement alors qu'elles pourraient être beaucoup plus éloignées. Avec six points en trois rencontres, en attendant de rejouer face à l'OM, le Gym doit engranger. Face à des Nantais qui restent sur deux défaites et n'ont gagné qu'un seul match depuis le début de saison. "On devra faire un grand match pour mettre en difficulté cette équipe de Nice, qui n'a pas encore pris un but," a justement fait remarquer cette semaine le coach nantais Antoine Kombouaré.

Première pour Delort... et Cyprien ?

Zéro but encaissé, neuf marqués, des attaquants déjà efficaces (trois réalisations pour Gouiri et Dolberg) et une nouvelle cartouche dans la carabine rouge et noire avec l'entrée en scène ce dimanche d'Andy Delort. L'ancien buteur Montpelliérain va lancer son aventure niçoise. Déjà deux buts au compteur avec le club de la Paillade, le nouveau numéro 7 pourrait former un trio magique ce dimanche avec Gouiri et Dolberg, puisque le Néerlandais Justin Kluivert est forfait.

Appiah et Limbombe forfaits à Nantes

Côté Nantais, le latéral Dennis Appiah et l'attaquant Anthony Limbombe sont touchés aux ischios et ne figurent pas dans le groupe. Tout comme Jean-Kevin Augustin, qui ne s'entraîne plus avec le groupe pro depuis cet été. En revanche on pourrait voir la première de l'ancien Aiglon Wylan Cyprien sous le maillot jaune. Prêté par le club italien de Parme, le milieu de terrain pourrait retrouver ce dimanche un club où il a évolué pendant quatre saisons entre 2016 et 2020.