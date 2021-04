FC Nantes - OGC Nice : retrouver le fil en avril

La saison dernière, l'OGC Nice de Walter Benitez s'était incliné 1-0 à la Beaujoire face au FC Nantes de Coulibaly et Blas (au second plan)

S'il n'est pas encore l'heure d'afficher des ambitions précises pour cette fin de saison du côté de l'OGC Nice (11e), c'est surtout le moment de ne pas enterrer les espoirs secrets. Car oui le Gym, longtemps proche de basculer du mauvais côté, a su relever la tête en mars pour se rapprocher de la première partie du classement et même de la sixième place. Il n'est pas encore certain que cette position enverra l'heureux élu en Europe mais dans le doute, autant se donner les moyens d'aller la chercher. Pour le moment c'est l'OM qui est assis sur le strapontin avec six points d'avance sur les Aiglons.

La sixième place en ligne de mire

Vainqueur justement de Marseille au terme de sa partition la plus aboutie juste avant la trêve (3-0), le Gym espère donc confirmer ce dimanche à la Beaujoire cette série de quatre rencontres sans défaite en Ligue 1. Il pourrait basculer dès ce week-end du bon côté du classement, en attendant donc peut-être de voir plus haut, au grès d'un calendrier qui semble plutôt favorable en avril. Après Nantes, les Aiglons recevront Reims (12e) et Montpellier (8e) et se déplaceront entre temps à Dijon (20e). Mais avant de penser à la suite, il y a donc ce déplacement en Loire-Atlantique, qui a de quoi inquiéter Adrian Ursea.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Voir si l'équipe est capable d'enchaîner

"On va devoir livrer une vraie bataille," prévient le coach niçois. "Nantes va jouer sa survie et on sait que dans ces cas-là les équipes trouvent des ressources insoupçonnées". Ursea redoute également le contre-coup de la victoire éclatante face à l'OM. "A chaque fois qu'on a reçu des louanges on est tombé dans le confort. L'idée c'est de voir si l'équipe est capable d'enchaîner."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Retour de Saliba, Atal rechute

Pour ce déplacement, le Gym récupère William Saliba, remis du Covid. Mais il devra faire sans Morgan Schneiderlin (suspendu) et sans Youcef Atal. Revenu dans le groupe face à Marseille, l'Algérien est à nouveau touché aux adducteurs et va manquer au moins deux semaines de compétition. "On a voulu lui faire confiance sur ses sensations. Malheureusement il a rechuté," regrette Adrian Ursea, qui ne peut toujours pas aligner le même Onze deux journées d'affilées depuis sa prise de fonction.

Nantes requinqué par Kombouaré

Dans le camp d'en face, l'arrivée d'Antoine Kombouaré a réveillé le FC Nantes avec neuf points pris en six matchs mais les Canaris restent avant-derniers au classement après le nul concédé face à Lorient (1-1) avant la trêve. Avec un point de retard sur les Merlus (17e), les Nantais peuvent sortir de la zone rouge ce week-end.

FC Nantes - OGC Nice : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 14h45 avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires.