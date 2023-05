FC Nantes : Oswaldo Vizcarrondo nommé adjoint de Pierre Aristouy, malaise chez les féminines

Oswaldo Vizcarrondo a fini par confirmer ce que toutes avaient appris au réveil, ce mardi, en feuilletant la presse et en passant en revue leurs notifications sur leur téléphone. L'ex-défenseur quitte la section féminine pour devenir adjoint de Pierre Aristouy et tenter de sauver les Canaris d'une relégation en Ligue 2 . Une nouvelle qui a étonné, voire choqué tout un groupe qui s'était vu accorder trois jours de repos après son succès capital pour le maintien, à Metz (0-1) dimanche dernier.

Aucun membre de la section féminine n'était au courant

Quand Oswaldo Vizcarrondo a accepté la proposition d'être promu adjoint de l'équipe première, à la place d'Yves Bertucci et Toru Ota , il était tard, ce lundi. Tout est allé très vite ensuite, et l'information a fuité seulement quelques heures plus tard, mais ni l'association FC Nantes, qui chapeaute les équipes féminines, ni les joueuses ont été mises dans la confidence. Aucune. Si l'ancien international vénézuélien voit en cette nomination une opportunité, le moment est plutôt mal choisi. Et peut interroger sur l'intérêt de l'entraîneur et de la direction porté à la section féminine.

Au fond du trou, il y a encore quelques mois, après une entame de championnat catastrophique, les partenaires de Pilar Khoury étaient parvenues à progressivement relever la tête, grâce notamment à Oswaldo Vizcarrondo. Pour sa première expérience comme entraîneur , l'homme décrit comme "charismatique" et qui "entretient de bonnes relations avec le groupe" était en train de réussir une superbe "remontada". Le club vient même de quitter la zone rouge, ce dimanche, après son succès en Lorraine. À deux rencontres de la fin de la saison, il compte même deux points d'avance sur le premier relégable. D'où ce malaise chez une partie de l'effectif qui sera dirigé jusqu'à la fin de la saison par Nicolas Chabot. "Mais ce n'est pas ce qui va nous arrêter et nous empêcher d'aller chercher le maintien", conclut une joueuse.