FC Nantes : Oswaldo Vizcarrondo, nouvel entraîneur de l'équipe féminine

Tout s'est accéléré, ce lundi, au lendemain de la sixième défaite en six rencontres de l'équipe féminine du FC Nantes. La direction des Jaunes a notifié à Mathieu Ricoul la fin de son expérience à la tête de la formation qui a terminé deuxième de son groupe de deuxième division, la saison dernière. Dans la foulée, et selon les informations de France Bleu Loire Océan, il a été annoncé la nomination d'Oswaldo Vizcarrondo. Un sacré défi pour l'ancien défenseur qui endosse le rôle de technicien principal pour la première fois de sa carrière.

ⓘ Publicité

Vizcarrondo, un ancien Canari au CV d'entraîneur vierge

Débarqué au FC Nantes à l'été 2013, l'international vénézuélien Oswaldo Vizcarrondo a disputé 122 matches de Ligue 1 avec la Maison jaune. Surnommé "El Patron" par les supporters, l'homme de 38 ans s'était résolu à raccrocher les crampons, il y a trois ans, après une dernière expérience frustrante à Troyes. Depuis, il était revenu en Loire-Atlantique, à l'AS Sautron, club de Nationale 3, avec l'ambition de se former au métier d'entraîneur, sous la houlette d'Eddy Capron.

Titulaire du brevet d'entraîneur de football (BEF), le défenseur va vivre sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Qui plus est d'une équipe féminine. "Mais c'est un homme qui connaît la maison", souffle-t-on en interne. L'homme, présenté ce lundi à 15 heures, aura la lourde tâche, dans cette saison à six descentes, de faire maintenir le FC Nantes. Et pour y parvenir, il faudra aux coéquipières de Charlotte Lorgeré rattraper leur retard de 10 points sur Le Mans, premier non relégable.