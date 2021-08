FC Nantes : "Oui, j'ai des appréhensions" confie Marcus Coco, deux ans après sa blessure

Il est des sourires qui font du bien, et celui de Marcus Coco est communicatif. Le joueur de 25 ans, qui entame sa 3e saison au FC Nantes, se présente en conférence de presse détendu, mais impliqué. Deux ans après sa grave blessure au genou, le 11 août 2019 face à Lille, le Guadeloupéen ambitionne de revenir "à 100%". Lui qui, comme à Rennes dimanche, sera titulaire sur le flanc gauche de l'attaque nantaise, espère "aller de l'avant" et se mettre "au service du collectif".

Encore des "appréhensions"

"Je travaille encore parce que j'étais trop pressé et je n'avais pas réalisé que j'étais resté un an sans jouer", relève d'emblée un Marcus Coco lucide sur ses performances au Roazhon Park, dimanche. Car il n'a pas - pas encore - retrouvé toutes ses sensations d'avant. "C'est à moi de travailler et de faire en sorte de revenir petit petit. C'est plein de choses. C'est de la confiance, des gens, de moi-même et après, d'accepter le fait que j'ai été blessé. Il va falloir que je revienne petit à petit. Je ne voulais pas trouver d'excuses en me disant que j'étais blessé, donc je prends mon temps", explique-t-il.

On a du mal à regarder la vérité en face, mais c'est comme ça, et il faut faire avec.

"La vérité, c'est que oui, j'ai des appréhensions et je pense que c'est dans ma tête. Donc il va falloir faire un travail petit à petit, sur certaines actions, sur certains contacts, et je pense que ça va venir tout seul", se permet d'espérer le joueur offensif. Et le tampon reçu contre le Stade Rennais il y a quelques jours ? "Ca m'a fait du bien", lâche Marcus Coco, rieur. "Ce sont les petits trucs comme ça qui font qu'on prend confiance. On se dit qu'en fait, tout va bien. Pour aller dans le jeu, pour provoquer, pour aller au contact."

Sur le terrain ce vendredi contre Lyon, Marcus Coco pensera encore à son genou. Mais de moins en moins. "C'est un peu difficile parce que on a du mal à regarder la vérité en face, mais c'est comme ça, et il faut faire avec. Il faut aller de l'avant et c'est ce que je compte faire cette saison. Je pense que vais plus accepter le fait que j'ai été blessé", confie le Guadeloupéen de 25 ans. Et cela passera par la préparation mentale, essentielle après une grave blessure. "Même si j'ai le frein, il faut que j'arrive à me surpasser et à faire ce qu'il faut pour donner ce que je peux donner."

Un placement sur l'aile gauche

Il revient à son niveau de forme habituel, pile quand son coéqupier Moses Simon souffre d'un pépin physique aux ischios. Et à l'aube de cette 4e journée de championnat, c'est bien sur ce flanc gauche de l'attaque des Canaris que l'entraîneur Antoine Kombouaré choisira de le placer, comme dimanche contre Rennes. "Je suis bien sur le côté gauche, j'avais des repères déjà puisque j'ai déjà joué à ce poste. C'est juste retrouver des habitudes et faire des choses simples pour que ça puisse revenir."

Et pourtant, Marcus Coco a fait la préparation estivale en jouant avant-centre. Mais quand on lui pose la question, le milieu n'hésite pas longtemps avant de répondre. "Là où je me sens le mieux, c'est sur le côté gauche". Là même où il faudra déployer "beaucoup d'efforts". Mais le Canari le sait : "c'est notre boulot, de faire beaucoup d'efforts."