FC Nantes : "Partir à l'étranger ne me fait pas peur" Amine Harit

A 19 ans, le milieu de terrain du FC Nantes Amine Harit termine sa première saison en Ligue 1. Titulaire indiscutable avec René Girard, il l'est beaucoup moins depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao. Le déplacement à Lyon. Le point sur sa saison. Son avenir. Il nous dit tout.

Le 30 novembre dernier, Amine Harit était titulaire face à Lyon. Et les Canaris concédaient la plus lourde défaite de leur histoire à la Beaujoire (6/0). "Un match cauchemardesque. Une humiliation. A l'époque, nous pensions à la Ligue 2" se souvient la pépite nantaise. Cinq mois plus tard, les traces de cette avanie ont disparu. Le FC Nantes est désormais 8e de Ligue 1. "Aujourd'hui, c'est impossible de prendre six buts face aux Lyonnais. Nous avons un état d'esprit totalement différent" affirme le milieu de terrain de l'équipe de France des 20 ans. "Bien sur que nous avons un petit esprit de revanche. Lyon n'est pas plus fort que nous. Aujourd'hui, c'est le FC Nantes qui fait peur. Mais attention, les Lyonnais restent sur un revers 4/1 face à l'Ajax en Ligue Europa. Et ils risquent d'avoir la rage" prévient Amine Harit.

Déjà 21 titularisations en Ligue 1

Champion d'Europe avec l'équipe de France des 19 ans en juillet dernier, Amine Harit a depuis confirmé pour sa première saison dans l'Elite. "J'ai vécu un très beau début de saison. Je n'imaginais pas être aussi souvent titulaire. J'ai ensuite connu une baisse de régime lors de la deuxième partie. Je pense que je n'ai pas eu assez de repos l'été dernier" affirme le Nantais. Titulaire huit fois depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao, Amine Harit a tout de même réussi à marquer en Ligue 1. C'était le 16 décembre dernier à Angers (2/0). "Même si je joue moins depuis l'arrivée du nouveau coach, j'ai pas mal progressé avec lui notamment tactiquement" affirme Amine Harit.

Il me reste trois ans de contrat avec le FC Nantes. Je me sens bien ici. Mais partir à l’étranger ne me fait pas peur" Amine Harit

La coupe du Monde des 20 ans en ligne de mire

Amine Harit risque à nouveau de vivre une nouvelle saison à rallonge. Sauf coup de théâtre, il devrait participer avec l'Equipe de France à la Coupe du Monde des 20 ans en Corée du Sud. "Je suis impatient de découvrir la liste du coach lundi après midi" prévient le Canari. S'il est retenu, Amine Harit pourrait disputer ce dimanche à Lyon son dernier match de la saison avec les Canaris. La coupe du Monde des 20 ans débutent le 20 mai en Corée du Sud.

