FC Nantes : pas de maintien direct pour les Canaris, après sa défaite face à Montpellier

C'est cruel pour le FC Nantes. Après quatre victoires d'affilée, les Nantais ont chuté ce dimanche face à Montpellier (1-2). Résultat, les Jaune et Vert terminent cette saison 2020-2021 à la 18e place et ils devront jouer un barrage pour espérer rester en Ligue 1.

Les Canaris sont passés par tous les états pendant les 90 minutes de la rencontre. Après une entame de match pourtant maîtrisée, les Montpelliérains ont douché les Canaris à la demi-heure de jeu. L’arbitre de la rencontre, Ruddy Buquet, a sifflé un penalty pour une faute évidente de Nicolas Pallois. Andy Delort l’a tiré, l’a manqué, mais Gaëtan Laborde, son compère de l’attaque du MHSC a suivi pour tromper Alban Lafont (0-1, 30’).

Mené, le FC Nantes n’avait plus d’autre choix que de marquer pour espérer se maintenir sans passer par la case barrage. Trois minutes après l’ouverture du score, Randal Kolo Muani a inscrit son neuvième but de la saison d’une volée surpuissante dans les six mètres (1-1, 33’).

Le VAR annule un penalty nantais

À la pause, le FC Nantes était 16e au classement provisoire car Brest et Lorient étaient menés par Paris et Strasbourg. Il fallait donc trouver l’équilibre en seconde période, entre attaquer pour gagner le match, et bien défendre pour ne surtout pas le perdre. Inoffensifs pendant trente minute, les Pailladins ont trouvé l’ouverture sur un contre express. Wahi trouvé en profondeur, a temporisé pour servir Andy Delort à l’entrée de la surface de réparation. D’un plat du pied glaçant, l’ancien Caennais a trouvé le petit filet (1-2, 78’).

Une nouvelle fois, le club octuple champion de France a retrouvé sa place de 18e. Avec le coeur et l’envie, les Nantais se sont procuré une nouvelle occasion. Marcus Coco a été déséquilibré dans la surface de réparation. D’abord Ruddy Buquet a indiqué le point de penalty, mais il a été interpellé par l’assistance vidéo. Pendant de longues secondes, l’arbitre a regardé les images pour prendre sa décision : penalty annulé.

Pour ne pas retomber en Ligue 2, douze ans après la dernière descente, le FC Nantes va devoir jouer un barrage aller/retour face à Toulouse, 3e de Ligue 2. Match aller jeudi 27 mai au Stadium, match retour dimanche 30 mai à la Beaujoire.