Football : le FC Nantes confirme face à Caen en s'imposant 1/0

Les Canaris ont décroché ce samedi leur première victoire de la saison à domicile en venant à bout de Caen 1-0. C'est le Brésilien Andreï Girotto qui a marqué à la 73e minute. Le FC Nantes est provisoirement sixième de Ligue 1.

Ils n'avaient plus gagné à la Beaujoire depuis le 14 mai dernier. Les Canaris ont enfin renoué avec le succès à domicile en dominant Caen 1/0. Une victoire à l'italienne sans spectacle mais avec beaucoup de solidité. Les 45 premières minutes ont été insipides. Les Nantais n'ont pas cadré le moindre tir. Les entrées de Préjuce Nakoulma et Yassine El Ghanassy à l'heure de jeu ont ensuite dynamisé la partie. Le Brésilien Andreï Girotto a lui inscrit son premier but dans l'Elite à 17 minutes de la fin.

#FCNSMC Qu'avez vous pensé de la victoire 1/0 du FCN face à Caen ? pic.twitter.com/1ykiuNqr9C — Grégory Jullian (@gregory_jullian) September 16, 2017

1/0, le tarif du FC Nantes cette saison

Les Canaris ne sont pas séduisants mais ils sont diablement efficaces. Avec seulement trois buts inscrits cette saison, ils comptent déjà trois succès et 10 points. Du jamais vu depuis l'instauration de la victoire à trois points. A chaque fois, le scénario est identique. Les Nantais marquent dans les vingt dernières. A cela, il faut ajouter la rigueur de leur défense qui n'a plus concédé de but depuis quatre matchs.

1/0, ça me convient. Je suis satisfait. Nous avons plus pressé en deuxième période. Nous avons été plus agressifs en deuxième période" le coach du FCN Claudio Ranieri

Magnifique cadeau d'anniversaire !

M E R C I 💥💥 #crideguerre#victoire à Stade de la Beaujoire https://t.co/2cSrLmBhdk — Léo Dubois (@leodubois15) September 16, 2017

Défensivement, nous sommes bien en place. Offensivement, nous devons faire beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon. Nous avons eu trop de déchet en première période" le défenseur du FCN Léo Dubois.

1ère victoire à domicile cette saison !! Ça fait du bien 🤗💪🏽🙏🏽💥 — Alcibiade David (@dav_alci) September 16, 2017

Le FC Nantes est provisoirement sixième de Ligue 1.