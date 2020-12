FC Nantes : Patrick Collot dans le chantier de l'après Gourcuff

Dans un contexte difficile, entre la fronde de supporters contre Waldemar Kita et, sur le terrain, l'absence de victoires depuis plus d'un mois, Patrick Collot, entraîneur par intérim, amorce la reconstruction de l'équipe. Après la match nul face à Dijon, le FC Nantes se déplace à Reims, ce mercredi 16 décembre, pour la 15è journée de ligue 1.

Reprendre les bases

"J'ai essayé de _changer brutalement les choses_. On prenait beaucoup de buts ces derniers temps, note l'entraîneur par intérim, l'idée c'est d'être plus équilibré défensivement. Je demande aussi aux joueurs de changers leurs habitudes, d'être plus prêt de l'adversaire, plus agressif.

On avait le cul entre deux chaises

- Jean-charles Castelletto, défenseur central du FC Nantes

Reprendre les bases : le discours séduit le défenseur central Jean-Charles Castelletto, titulaire face à Dijon : "j'ai vu la différence entre les matchs que j'ai joué avant et le match face à Dijon, on se parlait sur le terrain, on revenait plus dans le bloc."

"Dans le système Gourcuff, poursuit-t-il, le peu de matchs que j'ai pu faire, on était le cul entre deux chaises, on ne savait pas quand il fallait aller presser. On est en train de régler tout ça."

J'essaye d'échanger, faire comprendre le système

- Patrick Collot, entraîneur du FC Nantes

"Gourcuff avait sa manière de faire, Patrick Collot prend un peu plus de temps à nous dire ce que l'on ne fait pas bien et ce que l'on doit améliorer, note Jean-Charles Castelletto, c'est ça qui est différent."

"J'essaye beaucoup de discuter, d'échanger, de faire comprendre le système, assure Patrick Collot. Plus le temps avance, plus je communique pour que les joueurs comprennent bien ce que j'attends d'eux."