FC Nantes - Patrick Collot, pompier de service : "Si je suis là, c'est que la situation est difficile"

Il est une nouvelle fois mis sur le devant de la scène, bien malgré lui. Dans la foulée du licenciement de Christian Gourcuff, ce mardi, son adjoint Patrick Collot a été chargé par la direction du club d'occuper le rôle d'entraîneur du FC Nantes jusqu'à la fin de l'année. "J'ai eu le président lundi, confie l'Avignonnais de 53 ans. Il m'a demandé si j'étais prêt à relever le défi et accompagner l’équipe pour les quatre prochains matches et j'ai accepté." La mission s'annonce plus qu'ardue pour l'ancien adjoint de Frédéric Antonetti et Vahid Halilhodžić qui aura le rôle d'éteindre l'incendie qui couve chez les supporters et de relancer une équipe en mal de confiance et de résultats. Mais visiblement, ça n'effraie pas celui "qui n'a jamais recherché la lumière".

"Je suis aussi responsable de cet échec"

Ce n'est pas la première fois que vous êtes chargé de remplacer un entraîneur limogé au pied levé. Comment cette nomination s'est passée ?

Quand il y a eu cette décision a été prise, j'ai appelé Christian Gourcuff et je lui en ai parlé. Il était déjà au courant. On m'a demandé de rendre service au club. Après, je ne peux pas répondre à la question : pourquoi ont fait appel à moi. Toujours est-il que je prends cette nomination comme une reconnaissance et une valorisation de mon travail. Maintenant, je vais essayer de mettre en place mes idées, un fonctionnement et de remettre un cadre comme je l'estime. J'ai discuté avec les joueurs et j'essaie de redynamiser le groupe pour que l'équipe soit performante dimanche [contre Dijon, ndlr]. J'essaie d'amener ce que je ressens avec le groupe parce-que je pense qu'il y a un besoin de renouveau.

Comment avez-vous vécu cette semaine marquée par le licenciement de Christian Gourcuff, les perquisitions menées à la Jonelière et la fronde des supporters ?

C'est d'abord un sentiment de tristesse car quand un entraîneur s'en va, c'est triste pour tout le monde. Une page vient de se tourner et il y a une nouvelle histoire à préparer. Je suis concentré sur mon groupe et sur la préparation du match. Je ne me préoccupe pas trop de tout ce qui se passe [à côté]. J'ai beaucoup de choses à penser et je dois avant tout m'occuper de l'équipe avec de m'occuper de la relation entre les supporters avec le président. Mais je comprends leur colère. Après, ce que je sais, c'est qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin d'eux.

Pourquoi cette équipe s'est-elle écroulée, selon vous, lors des deux derniers matchs ?

Je suis aussi responsable de cet échec. De voir une équipe en déperdition complète [contre Strasbourg], c'est un sentiment de honte. Un joueur doit être un compétiteur. On doit se préparer pour la compétition, tous : le club et surtout les joueurs. C'est le message que j'essaie de passer en très peu de temps pour que les joueurs donnent tout sur le terrain.

Patrick Collot est arrivé au FC Nantes en septembre 2018 en tant qu'adjoint de Vahid Halilhodžić. © Maxppp - Jérôme Fouquet

"Je ne suis pas carriériste"

Comment comptez-vous faire pour redresser l'équipe ?

On doit en premier lieu être beaucoup plus solide en défense. Aujourd'hui, on prends trop de buts. La saison passée, notre force était de nous appuyer sur un bloc compact et on gagnait les matchs 1 à 0. On doit retrouver cette stabilité et s'adapter à l'adversaire. Il va certainement aussi y avoir un changement d'organisation et je vais modifier certaines choses par rapport à des principes acquis. C'est à nous, acteurs, de trouver les solutions pour continuer à avancer. Je crois à la prise de conscience des joueurs. Et j'espère qu'elle a eu lieu.

Le président Waldemar Kita était-il présent lors de cette semaine mouvementée ?

Il ne l'était pas mais il est à mes côtés. Franck Kita a parlé devant le groupe. Il a été là pour remobiliser et faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Il leur a dit qu'ils étaient aussi responsables de cette situation [...] J'ai eu vent que j'avais des problèmes avec Stéphane Ziani. Ce n'est pas vrai. J'ai eu une discussion très ouverte avec lui. On est tous ensemble pour faire en sorte que le club soit fort.

Vous voyez-vous prolonger l'aventure sur le banc nantais au delà de ces quatre matchs ?

Je ne suis pas carriériste. Je n’ai pas d’objectif. Je suis là aujourd'hui, demain je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, c'est mon travail. On va essayer d'avancer, de prendre un maximum de points jusqu'au 23 décembre, ensuite on verra. Mais je n'ai pas le diplôme d'entraîneur. J'ai essayé de le passer à Lille mais je n'ai pas été retenu pour suivre la formation. C'est comme ça. Ca m'a un peu découragé et je ne me suis pas représenté. J'aurais peut-être dû.