FC Nantes - Pedro Chirivella : "C'est à nous de réagir sur le terrain"

En zone de turbulence depuis plusieurs semaines et encore plus depuis la gifle monégasque, du week-end dernier, le FC Nantes aspire à retrouver un horizon dégagé. Que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. "On a besoin d'un match référence", souligne l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré. Il faudra réaliser une performance de premier plan pour tenter de faire vaciller le coleader de Bundesliga et le milieu de terrain Pedro Chirivella mesure la marche à gravir. "On a envie de prouver que le niveau que l'on montre actuellement n'est pas le nôtre", lance l'Espagnol. Plus facile à dire qu'à faire. Entretien.

"Recommencer à faire des choses simples"

Quelles sont vos premières impressions en arrivant dans ce stade ?

Elles sont très bonnes. C’est très un beau lieu, un beau stade. Je pense qu’on va avoir une très belle ambiance, ça va être un beau match. J’ai entendu qu’il allait y avoir plus de 2.000 supporters nantais, ça va être fantastique d’avoir nos fans demain derrière nous.

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Je me sens bien, ça fait un moment que la pubalgie est oubliée. Il est vrai que j’ai eu une préparation estivale compliquée. Je n'ai pas pris part à beaucoup d’entraînements et de matches amicaux, le début de saison a donc été compliqué mais là je me sens prêt à enchaîner les rencontres désormais.

Comment comptez-vous rebondir après la claque reçue à Monaco ?

On a oublié ce match après la réunion de lundi où on s’est parlé, on s'est dit les choses, c’est à nous de réagir sur le terrain. C’était bien fait pour nous, maintenant il faut rebondir sans oublier ce qu’on a mal fait, comme nos entames de matches, pour ne pas les reproduire. Il va falloir être attentif, costaud face à une équipe, Fribourg, qui commence généralement très fort les rencontres. On a envie d’améliorer les choses et de prouver que le niveau affiché actuellement n'est pas le nôtre.

Quels axes de progression avez-vous identifiés ?

Il faut recommencer à faire des choses simples, gagner les duels, les seconds ballons, être plus compact. Rien ne nous sourit en ce moment et il faut être costaud. Demain, on va devoir faire un très gros match défensif et, si on y arrive, on aura des possibilités pour attaquer.

"On est venu avec l'ambition de gagner"

Estimez-vous que Fribourg est le favori de cette rencontre ?

Ils sont favoris. Ils font un début de saison exceptionnel. Ils sont toujours premiers après huit matches de Bundesliga, ils sont également premiers de leur groupe de Coupe d’Europe donc oui, ils le sont.

Alors que vous traversez une période compliquée en championnat, pensez-vous que la Ligue Europa puisse représenter une bouffée d’oxygène ?

On met le championnat de côté car notre prochain match, demain, c’est face à Fribourg en Europa League. On est venu ici avec l’ambition de gagner, de se qualifier et même si on sait que ça va être difficile on va tout faire pour.

Comment jugez-vous votre complémentarité avec Moussa Sissoko dans l’entrejeu ?

On n’a pas beaucoup joué ensemble, après c’est à l’image de toute l’équipe. On ne peut pas faire les efforts qu’au milieu de terrain. C’est pareil en défense. C’est toute l’équipe qui doit aider et j’espère que c’est ce que l’on va essayer de faire demain.